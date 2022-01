Tauberbischofsheim. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützte Programm „Lesestart 1 – 2 – 3“ der Stiftung Lesen gibt Eltern Anregungen und Tipps, wie sie ihre Kinder beim Spracherwerb von Anfang an fördern können. So sind seit November neue Lese-Sets für Dreijährige in Bibliotheken erhältlich. Das ist auch in der Städtischen Mediothek Tauberbischofsheim der Fall.

In den vergangenen beiden Jahren haben Eltern von ein- und zweijährigen Kindern ihre ersten Sets bei teilnehmenden Kinder- und Jugendärzten erhalten. Das neue dritte Set kann nun bei den am Projekt beteiligten Bibliotheken kostenlos vor Ort abgeholt werden.

Weiter verweist die Stadtverwaltung darauf, dass es zusätzlich erneut eine Auflage der Lesestart-Sets-1 für Einjährige bei teilnehmenden Kinder- und Jugendarztpraxen gibt. Alle Sets enthalten ein altersgerechtes Bilderbuch und weiteres Informationsmaterial für Eltern, wie sie das Betrachten von Bilderbüchern, das Vorlesen, Spielen und andere Aktionen in ihren Alltag einbauen können. So fördern sie den Spracherwerb ihrer Kinder.

Zudem können sich Eltern über neue Ideen sowie digitale Ausgaben der Lesestart-Bilderbücher auf der Seite www.lesestart.de im Internet informieren.

Die Teilnahme an „Lesestart 1-2-3“ ist nach den „Bücherstart“-Päckchen für Einjährige ein weiterer Baustein zur Sprach- und Leseförderung der Mediothek, betonen die Verantwortlichen.