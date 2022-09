Sportlich betätigt

Tauberbischofsheim. Bei bestem Sommerwetter hatten sich im Rahmen des Kinderferienprogramms 24 Kinder und Trainer der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim an der Hammbergspitze getroffen zur ersten Nachtwanderung mit sportlicher Betätigung.

Zunächst führte die Wanderung auf den neugestalteten Trimm-Dich-Pfad. Hier nahm der Nachwuchs sogleich Ausdauer und Kraftübungen vor.

Diese Übungen sind hervorragend geeignet, um eine Grundkondition zu erreichen für das allgemeine Judotraining. Nach fast vier Wochen Pause tat sich so mancher doch recht schwer an den einzelnen Stationen. Bei der nachfolgenden Nachtwanderung genoss man die Stille im Wald so richtig und entspannte dabei auch die Muskulatur wieder. Zum Abschluss gab es dann noch für jeden ein Getränk.