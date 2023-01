Spitzmüller neuer Präsident

Odenwald-Tauber/Heilbronn. „Wir verfügen in Baden-Württemberg über hervorragendes Führungspersonal bei der Polizei. So können wir freiwerdende Stellen auf Schlüsselfunktionen rasch wieder besetzen. Mit dem bisherigen Polizeivizepräsidenten Frank Spitzmüller gewährleisten wir nicht nur einen reibungslosen und zügigen Wechsel an der Spitze des Polizeipräsidiums. Heilbronn bekommt einen Top-Polizisten an seine Spitze“, so Innenminister Thomas Strobl.

Aufgrund von der Pensionierung von Hans Becker wird im Polizeipräsidium Heilbronn die Leitung der Dienststelle neu besetzt. Nach landesweiten Stellenausschreibungen wurde im Rahmen von Personalauswahlverfahren für Heilbronn Frank Spitzmüller (wir berichteten exklusiv) ausgewählt. Diese Auswahl wurde nun auf Vorschlag von Innenminister Thomas Strobl vom Ministerrat bestätigt.

Frank Spitzmüller bekleidet aktuell noch das Amt des Polizeivizepräsidenten in Ludwigsburg. Er wird seine neue Aufgabe zeitnah übernehmen. pm