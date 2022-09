Spielplan wird geändert

Tauberbischofsheim. Aus dispositorischen Gründen muss die Badische Landesbühne den Spielplan verändern: Statt der geplanten Revue „Wir sind ja sooo zufrieden“ wird es am 6. März in der Stadthalle das Schauspiel „Industrielandschaft mit Einzelhändlern“ von Egon Monk geben. Auf der Basis eines von Monk gedrehten Fernsehspiels wird Intendant Carsten Ramm eine neue Bühnenfassung inszenieren. Monk schildert darin den Überlebenskampf eines Selbständigen, der an seinem Glauben an den Kapitalismus scheitert. In Zeiten von Globalisierung, Wirtschaftskrise, Online-Riesen und der Misere der Selbständigen ist „Industrielandschaft mit Einzelhändlern“ aktueller denn je.

