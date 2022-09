Spiel, Spaß und Technik

Tauberbischofsheim. Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der Jugendfeuerwehr Tauberbischofsheim fand die 4. Erlebnistour der Kreisjugendfeuerwehr am 17. September zum zweiten Mal in der Kreisstadt statt. An diesem Tag galt es für die Teilnehmenden verschiedenste Stationen zu bewältigen, bei denen es einmal um Spiel und Spaß ging (zum Beispiel Eierlauf oder Schubkarrenrennen), als auch feuerwehrtechnische Aspekte im Vordergrund standen (zum Beispiel Knotenkunde oder Absetzen eines Notrufs). Das Besondere daran war, das die Anforderungen für die Jugendflamme der Stufe 1 in die Stationen integriert waren, so dass jeder, der an dieser Erlebnistour teilnahm, auch automatisch die Jugendflamme der Stufe 1 abschloss. Begrüßt wurden die insgesamt 15 Jugendgruppen aus sechs Gemeinden des Main-Tauber-Kreises von Tobias Jekeli und Bürgermeisterin Anette Schmidt. In ihren Grußworten würdigten zudem Kreisjugendfeuerwehrwart Jochen Herschlein, Kreisbrandmeister Andreas Geyer und Abteilungskommandant Dominik Götzinger und dessen Stellvertreter David Klinger das Engagement der jungen Feuerwehrleute. Insgesamt nahmen 101 Jugendliche an der Veranstaltung teil. Nachdem alle Jugendgruppen die Erlebnistour abgeschlossen hatten, wurden die Platzierungen bekannt gegeben. Den ersten Platz belegte die Jugendgruppe Vilchband. Die Ränge zwei und drei belegten die beiden Jugendgruppen aus Schweigern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Neuer „Mint“-Radweg führt von Igersheim nach Harthausen Beim Radeln an fünf Stationen Technik erleben Mehr erfahren Raumfahrt Esa-Chef: Europäischer Astronaut soll bald auf den Mond Mehr erfahren