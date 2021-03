Zum runden Geburtstag „70 Jahre Liebliches Taubertal“ haben die Distelhäuser Brauerei und die Herbsthäuser Brauerei spezielle Bierdeckel-Serien aufgelegt, die auch für Sammler interessant sind.

Main-Tauber-Kreis. Als Weingegend mit drei deutschen Anbaugebieten ist das „Liebliche Taubertal“ bekannt. Doch auch Bierliebhaber kommen in der Ferienlandschaft an Tauber und Main auf ihre Kosten.

Christoph Ebers, Geschäftsführer der Distelhäuser Brauerei, sowie Klaus Wunderlich und Christian Wunderlich, Seniorchef und Geschäftsführer der Herbsthäuser Brauerei, übergaben die speziellen Bierdeckel-Serien jetzt offiziell an den Geschäftsführer des Tourismusverbands, Jochen Müssig.

Wanderwege als Motive

Die Herbsthäuser Brauerei in Herbsthausen präsentiert auf den Bierdeckeln jeweils eine der fünf Etappen des Panoramawegs Taubertal sowie auf dem sechsten Bierfilz den Bierwanderweg rund um die Herbsthäuser Brauerei. Der rund 133 Kilometer lange Panoramaweg Taubertal von Rothenburg ob der Tauber bis Freudenberg am Main wurde bereits vier Mal mit dem Zertifikat „Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet. Hier findet der Wanderer fernab vom hektischen Alltag, Ruhe und Erholung in herrlicher Natur, in idyllisch gelegenen Weindörfern und reizvollen Kleinstädten.

Der Herbsthäuser Bierwanderweg ist einer der 30 Rundwanderwege im „Lieblichen Taubertal“. Diese bieten auf einer Länge zwischen acht und 15 Kilometern dem Gast die Möglichkeit, tagsüber das Taubertal mit seinen Nebentälern zu erkunden und abends in die ausgewählte Unterkunft zurückzukehren.

Hommage an den „Klassiker“

Die Distelhäuser Brauerei in Distelhausen hat ihre Bierdeckelserie dem Fünf-Sterne-Radweg „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“ gewidmet. Dargestellt wird in fünf Abschnitten die Strecke von Rothenburg ob der Tauber bis zum Kloster Bronnbach sowie auf dem sechsten Bierdeckel die weitere Route bis Wertheim am Main und die Verlängerung entlang des Mains bis nach Freudenberg.

Der „Klassiker“ gehört zu den bundesdeutschen und europaweiten Spitzenangeboten. Er feierte im Jahr 2020 sein 40-jähriges Bestehen. Durch den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) wurde die Vorzeige-Route bereits vier Mal in Folge mit fünf Sternen bewertet.„Wir danken den Brauereien für dieses schöne Geburtstagsgeschenk“, sagte Müssig. „Sicherlich werden diese schön gestalteten Bierdeckel begehrte Sammlerobjekte werden – vor allem, wenn hoffentlich bald die Gastronomie wieder umfänglich öffnen kann.“

Die Brauerei-Vertreter drückten ihre Verbundenheit mit der Ferienlandschaft aus und dankten für die Einbindung der heimischen Biere in das kulinarische Profil des „Lieblichen Taubertals“. tlt