„Spechte“ trafen den Osterhasen

Tauberbischofsheim. Bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen fanden sich am Ostermontag 56 Wanderfreunde, darunter zwölf Kinder am Zipfkreisel zur traditionellen Osterwanderung ein. Die Wanderführer Hubert und Maria Englert waren äußerst erfreut über die gute Beteiligung. Das Ziel der Wanderung war die Stadthütte. Zunächst zogen die Spechte die Königheimer Straße entlang und hatten dann einen schweißtreibenden Anstieg über den Mittbergweg zu bewältigen. Unterwegs fanden die Kinder schon Süßigkeiten, die der Osterhase auf dem Weg verloren hatte. Am Spielplatz bei der Stadthütte wurden eifrig und voller Freude die vom Osterhasen versteckten Nester gesucht und die Süßigkeiten teilweise gleich vernascht. Auch die Erwachsenen wurden mit Gebäck, Ostereiern und Getränken verwöhnt. Nach der ausgiebigen Pause ging es an der Stammbergkapelle vorbei zurück Richtung Stadt. Der Abstieg über den Stationenweg mit den sieben Stationen im Gedächtnis der sieben Schmerzen Mariens, war steil und ging noch einmal mächtig in die Beine. Ein gelungener Tag fand wahlweise bei einem Eis oder einem Getränk in der Stadt seinen Abschluss:

