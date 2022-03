Spatenstich: Bauarbeiten für neue Regenwasserkanäle beginnen

Tauberbischofsheim. Soeben war der Spatenstich: Umfangreiche Untersuchungen der Auswirkungen der Bebauungs-Planerweiterungen “Schneekasten“ in Tauberbischofsheim auf die Entwässerungsanlage hatten ergeben, dass die bestehenden Regenwasserkanäle und das Regenklärbecken ausgelastet sind und erweitert werden müssen. Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt beinhalten den Neubau der Regenwasserkanäle vom jetzigen Regenklärbecken mit einer Querung der K 2815 zwischen Tauberbischofsheim und Hochhausen und dem weiteren Verlauf der Kanäle in westliche Richtung mit der Kreuzung der Bahnstrecke Lauda-Wertheim entlang der Panzerverladestation bis zur Straße im “Am Fronbrunnen“. Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt sollen in einem Jahr abgeschlossen sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1