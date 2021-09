Spaß und Spannung mit „Paw Patrol“

Tauberbischofsheim. Das Filmtheater Badischer Hof zeigt ab diesem Donnerstag jeden Tag um 17.30 Uhr (außer Freitag) den Film „Paw Patrol – Der Kinofilm“. Zum Inhalt: Schon oft hat die Paw Patrol die Abenteuerbucht und die umgebenden Gebiete vor Gefahren beschützt, die Bewohner gerettet und die Pläne des fiesen Bürgermeisters Besserwisser aus der Nachbarstadt durchkreuzt. Da erreicht Ryder und seine sechs Hunde Marshall, Chase, Rubble, Rocky, Zuma und Skye eines Tages ein Hilferuf aus der Abenteuerstadt: Besserwisser wurde dort zum Bürgermeister gewählt und droht die Metropole ins Chaos zu stürzen. Der Fiesling will eine Maschine zur Wetterkontrolle in Betrieb nehmen, was total schiefzugehen droht. Kurzerhand reisen die Helfer auf vier Pfoten in die Abenteuerstadt. Können sie gemeinsam mit ihrer neuen Hundefreundin Liberty die Pläne von Bürgermeister Besserwisser stoppen?

