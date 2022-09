Spaß mit Bällen, Seilen und Bändern

Tauberbischofsheim. Zum Abschluss der Sommerferien trafen sich über 25 Kinder in der Sporthalle am Wört. Unter dem Titel „Spiel und Spaß mit Bällen, Seilen, Bändern und mehr“ verbrachten sie einen kurzweiligen Vormittag mit den Gymnastinnen der Turnabteilung des TSV Tauberbischofsheim beim Ferienprogramm. Zuerst stand das Aufwärmen auf dem Programm. Bei kindgerechten Spielen wurde allen schnell warm und das Programm mit den Geräten Ball, Band und Reifen konnte beginnen. Viel Spaß hatten die Kinder beim Ausprobieren der klassischen Geräte der Rhythmischen Sportgymnastik: Bälle wurden geworfen, gefangen und gerollt; Reifen wurden gezwirbelt und das Kreisen um die Hüfte durfte auch nicht fehlen. Mit den vier Meter langen Bändern wurden Schlangen, Spiralen und Kreise in die Luft gezeichnet. Zum Abschluss vergnügten sich die Kinder beim Seil springen oder bei einem Ballspiel. Bild: Stadtverwaltung

