  Sparkasse und Volksbank nutzen FinanzPunkt in Großrinderfeld gemeinsam

Tauberbischofsheim/Großrinderfeld. Die Sparkasse Tauberfranken und die Volksbank Main-Tauber werden ab Ende April/Anfang Mai in Großrinderfeld eine Filiale gemeinsam als FinanzPunkt nutzen. Diese wird in der derzeitigen Sparkassen-Filiale beheimatet sein. Eine zweite Koperation ist ab Anfang 2022 in Werbach geplant. Dort wird die Filiale der Volksbank Main-Tauber der Standort sein. Gleichzeitig gab der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Tauberfranken, Wolfgang Reiner, bekannt, dass die Sparkassen-Zweigstellen in Urphar und Petershof in Bad Mergentheim zum 15. März geschlossen werden.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren