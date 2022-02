Sparkasse Tauberfranken: Kundenbindung durch Vor-Ort-Präsenz

Die Bilanz der Sparkasse Tauberfranken präsentierten Vorstandsvorsitzender Peter Vogel und Vorstand Wolfgang Reiner bei einem digitalen Pressegespräch am Freitagvormittag. Für ihr Haus reklamierten sie positive Nachrichten. So habe sich die Sparkasse Tauberfranken trotz des niedrigen negativen Zinsniveaus in den meisten Kerngeschäftsfeldern gegenüber dem Vorjahr verbessert. Die Bilanzsumme sei

...