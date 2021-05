Sonnenplatz und Fußgängerzone sollen einheitliches Bild abgeben

Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am Mittwoch im Rathaussaal die Gestaltung des Sonnenplatzes bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen. Die Optik wurde an die der Fußgängerzone angelehnt.

Von Harald Fingerhut

Tauberbischofsheim. „Die Optik des Sonnenplatzes sollte an die der Fußgängerzone angelehnt werden“, nannte Zoltan Szlaninka die Vorgabe für die künftige Gestaltung des Sonnenplatzes. „Wir wollen in der Innenstadt natürlich ein einheitliches Bild haben“, pflichtete ihm Bürgermeisterin Anette Schmidt bei. So waren auch bei der Oberflächengestaltung Grenzen gesetzt, in denen sich die Auswahlmöglichkeiten bewegen konnten.

Die Aufenthaltsflächen

Die Aufenthaltsflächen erhalten einen Granitkleinpflasterbelag mit einem Mischungsverhältnis von 20 Prozent Berbinger (hellgrau-gelblich), 40 Prozent Schulerbruch (grau) und 40 Prozent Fürstensteiner (anthrazit-dunkelgrau). Der Oberbau wird, wie in den vorherigen Bauabschnitten, in gebundener Bauweise ausgeführt. Die Pflastersteine der Aufenthaltsfläche (Gehweg, Parkplätze und Außengastronomie) haben eine Breite zwischen acht und zehn Zentimetern sowie eine Länge zwischen acht und 15 Zentimetern. Dies ist eine Ausführung ähnlich wie im Bereich zwischen Liobakirche und Paneria.

Die Busspur wird optisch in Farbe und Format der Granitsteine von der restlichen Aufenthaltsfläche abgesetzt. Vorgesehen ist ein Granitgroßpflaster mit einer Breite von 16 Zentimetern und unterschiedlichen Längen zwischen 16 und 24 Zentimetern ähnlich wie auf dem Marktplatz. Die Fahrbahnfläche wird in Asphaltbauweise ausgeführt. Die Bordsteine sollen ebenfalls aus Granit sein.

Taktile Elemente

Ein weiterer Bestandteil der Gestaltung des Sonnenplatzes sind die taktilen Elemente. Taktile Elemente sind Orientierungshilfen für eine weitreichende, barrierefreie Nutzung des öffentlichen Verkehrsraums. Mit einem hohen taktilen, akustischen und visuellen Kontrast zum angrenzenden Bodenbelag sind sie Aufmerksamkeitsfelder, die vor allem Menschen mit einer Sehbehinderung als Leitsystem dienen.

Auf dem Sonnenplatz sollen sie mit Betonsteinen und in Schwarz ausgeführt werden. Dadurch soll ein höherer Kontrast zur Aufenthaltsfläche geschaffen werden. Die taktilen Elemente werden an den Straßenquerungen und im Bereich der Bushaltestelle angebracht.

„Guter Kompromiss“

„Wir haben versucht, einerseits die unterschiedlichsten Belange der Nutzer von Fußgängern bis zur Gastronomie, aber besonders auch von Menschen mit Behinderungen in unsere Überlegungen einzubeziehen“, hob Zoltan Szlaninka hervor. Ob Familien mit Kinderwagen oder ältere Menschen mit Rollator, alle könnten sich auf dem Sonnenplatz gut bewegen. Szlaninka: „Ich glaube, wir haben einen Kompromiss gefunden, mit dem alle gut leben können.“

Der Sonnenplatz soll künftig von acht Platanen, vier auf jeder Seite, gesäumt werden. Sie werden jedoch nicht mehr, wie noch ihre Vorgänger, in Hochbeete gepflanzt. Es standen zunächst fünf Baumarten zur Auswahl. Nach Rücksprache mit mehreren Pflanzschulen und nach Rückmeldung der städtischen Gärtner entschied sich die Stadtverwaltung dafür, Platanen vorzuschlagen. Gernot Seitz (Bürgerliste) machte darauf aufmerksam, dass bei dieser Baumart frühzeitig pflegerische Maßnahmen nötig seien. Für die breitgefächerte Nutzung des Sonnenplatzes sei die Platane aber der geeignetste Baum, hieß es seitens der Stadt. Sowohl bei der Oberflächengestaltung als auch bei der Baum-Auswahl folgte man dem Vorschlag der Stadtverwaltung.

Straßenführung bleibt

Die Straßenführung bleibt zunächst wie bisher, teilte Szlaninka auf Nachfrage aus dem Gemeinderat mit und stellte fest. „Aber es ist nichts in Stein gemeißelt.“ Im Vorfeld war diskutiert worden, ob am Sonnenplatz eine Einbahnstraßenregelung erfolgen solle. „Wir lassen das jetzt erst einmal so“, sagte Bürgermeisterin Anette Schmidt. „Es ist leichter, später eine Einbahnstraßenregelung einzuführen, als von einer Einbahnstraßenregelung wieder auf eine zweispurige Straße mit Begegnungsverkehr zu gehen.“

Die Rathaus-Chefin machte auch deutlich, dass der Sonnenplatz von Autos gut frequentiert werde. Im Fall einer Einbahnstraße auf dem Sonnenplatz müssten andere Straßen für die Verkehrsführung in die oder aus der Stadt hinzugezogen werden.

Der Beginn für den Ausbau des Sonnenplatzes ist für Mitte Juli vorgesehen. In den nächsten Tagen soll die Feinabstimmung für die Maßnahme erfolgen.