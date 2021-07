Sommertreff der Liberalen in Tauberbischofsheim am 31. Juli

Tauberbischofsheim. Der FDP-Stadtverband Tauberbischofsheim heißt am Samstag, 31. Juli, um 11.30 Uhr zum Sommertreff in das Restaurant „Pizza Pie“ am Sonnenplatz ins Nebenzimmer, willkommen. Die erste Sitzung nach der Corona-Pandemie steht unter dem Motto „Wir dürfen wieder gemeinsam diskutieren“.

Die Freien Demokraten wollen besonders den seit sechs Monaten zahlreichen neuen Mitglieder die Plattform für das erste richtige persönliche Kennenlernen, nach der Aufhebung der staatlich verordneten Freiheitsbeschränkung, bieten. In lockerer gemütlichen Gesprächsrunde sollen die allgemeinen politischen Themen angesprochen werden und eine Informations-Plattform für die Veränderungen vor Ort in Tauberbischofsheim und Umgebung sein. Es gilt in Gaststätten noch die Maskenpflicht und die Nachweispflicht nach der Pandemieverordnung, deshalb per Mail bei brudereck-tbb@t-online.de anmelden.