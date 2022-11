Solide Schülerzahlen in Tauberbischofsheimer Musikschule

Tauberbischofsheim. Elf Schüler weniger hat die Richard-Trunk-Musikschule Tauberbischofsheim in einem Kalenderjahr verloren. Mit diesem Ergebnis hat die Musikschule die Corona-Pandemie mit ihren erschwerten Bedingungen gerade im Blasmusikbereich und der Gebührenerhöhung im September bestens gemeistert. Schulleiter Christoph Lewandowski zeigte sich deshalb auch zuversichtlich als er dem Gemeinderat bei seiner Sitzung am Donnerstag Bericht erstattete.

181 Stunden geben fünf hauptamtliche Lehrer und 17 Honorarkräfte pro Woche. Sie unterrichten 160 Elementarschüler und 268 Instrumentalisten. Gerade der Elementarbereich für die Jüngsten erfreue sich großer Beliebtheit, so Lewandowski. Eltern-Kind-Kurse und der Babykurs würden stark nachgefragt. Auch die an den Grundschulen angebotenen Arbeitsgruppen im Fach Blockflöte seien sehr im Trend. Von drei Lehrerinnen werden derzeit 25 Schülerinnen und Schüler unterrichtet.

Durch gute Elementararbeit zieht sich die Musikschule ihren Nachwuchs.

Kooperationen pflege die Musikschule bereits seit Jahren mit dem Matthias-Grünewald-Gymnasium und der dortigen Streicherklasse mit 24 Schülern sowie dem Schulzentrum am Wört, wo es eine Bläserklasse mit 46 Schülern gibt. Präsent ist die Richard-Trunk-Musikschule auch in Kindergärten.

Als Höhepunkte nannte der Musikschulleiter den „Tag der offenen Tür“ in der Stadthalle, das Kooperationskonzert mit dem Gymnasium und das Jahresabschlusskonzert.

Für das kommende Jahr plant Christoph Lewandowski eine Orchesterreise in die Partnerstadt Vitry-le-François. Damit will er zum einen die Attraktivität des Projekts steigern, gleichzeitig aber auch einem Beitrag zum kulturellen Austausch leisten.

Josef Morschheuser (CDU) meinte, dass die Musikschule auch in der Generation 60plus, die bald die größte Einwohnerzahl ausmache, Schüler werben solle. Sicher hätte der eine oder andere Lust, auch noch im Alter ein Instrument zu lernen. Der Musikschulleiter verwies auf solche Möglichkeiten. Die Musikschule böte Abos für Erwachsene in allen musikalischen Fächern an. Die seien äußerst flexibel, so dass mit dem Lehrer individuelle Termine vereinbart werden könnten. Während Gerhard Baumann seinem Fraktionskollegen riet, doch mit gutem Beispiel voranzugehen und ein Instrument zu erlernen, lobte Kurt Baumann (CDU) die tolle Arbeit der Musikschule, mit der viele junge Leute erreicht werden. hvb