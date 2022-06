Solarpark an der Autobahn

Tauberbischofsheim. Ein Bebauungsplanverfahren einzuleiten, wie es die Juwi AG Wörrstadt beantragt hat, billigte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einhellig. Im privilegierten Korridor an der A 81 südöstlich von Hof Steinbach soll eine Freiflächen-Photovoltaikanlage auf einer Fläche von 13,5 Hektar entstehen. 545 Module sollen eine Anlagenleistung von 13 000 Megawattpeak erreichen. Die Juwi AG rechnet mit einem Jahresertrag in Höhe von rund 15,2 Millionen Kilowattstunden. 5000 Haushalte könnten so mit regenerativ erzeugtem Strom versorgt werden. Bürgermeisterin Anette Schmidt meinte, dass die Änderung in den Regionalplan aufgenommen werde. Zudem sollte der Strom gepuffert werden und eine Bürgerbeteiligung stattfinden. hvb

