So zeigt man seine Stärken

Odenwald-Tauber. Jeder Mensch hat 24 Charakterstärken, die ihn auszeichnen, weiterbringen und immer begleiten. Den wenigsten Menschen ist diese Vielzahl ihrer Stärken bewusst. Danach befragt, kommen viele nicht über sechs Stück hinaus. In einem Workshop der Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim spricht Coach Manuela Rukavina über diese Stärken und erklärt, warum dieses „Gold“ so wichtig ist. So lernen die Teilnehmenden, wie sie ihr „Gold“ beispielsweise in einem Vorstellungsgespräch strahlend einsetzen können.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist per E-Mail unter SchwaebischHall.BCA@arbeitsagentur.de oder bei Susanne Ehrmann, Telefon 0791/9758-321, möglich. Der kostenlose Workshop findet am 25. November von 16 und 18 Uhr online statt.

Die Einwahldaten zum Portal werden mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt. Gemeinsame Veranstalter sind die Agenturen für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim und Heilbronn sowie das Regionalbüro für berufliche Fortbildung.