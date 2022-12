So aufregend kann „Stille Nacht“ klingen

Distelhausen. Das Heeresmusikkorps Veitshöchheim begeisterte in der Markuskirche in Distelhausen mit einer großartigen Darbietung weihnachtlicher Musik.

Anders als gewohnt, trat das renommierte Heeresmusikkorps Veitshöchheim am Dienstagabend nicht in der großen Formation des symphonischen Blasorchesters auf. Kleine Ensembles in verschiedener Besetzung boten Kammermusik vom Feinsten und füllten den Innenraum der bis auf den letzten Platz besetzten Markuskirche mit weihnachtlichen Klängen.

Um die schöne Barockkirche ging es unter anderem bei diesem Konzert. Wie die Vorsitzende des Kirchenbaufördervereins, Irmgard Axmann, bei der Begrüßung betonte, werde die Hälfte der Spenden in die dringend notwendigen Renovierungsmaßnahmen fließen. Der andere Teil des Erlöses komme dem Sozialwerk der Bundeswehr zugute.

King George II. riss es förmlich aus seinem Sitz – und mit ihm den gesamten Hofstaat – als das „Halleluja“ aus Georg Friedrichs Händels Oratorium „Der Messias“ 1743 zum ersten Mal in London erklang. Ähnlich mag es den Zuhörer an diesem Abend ergehen.

Wie ein Befreiungsschlag

Eben noch in Gedanken bei der Arbeit, den Weihnachtsvorbereitungen, dem alltäglichen Kleinkram, da trifft sie das „Halleluja“ wie ein Befreiungsschlag. Wachgerüttelt lauschen sie dem vielleicht feierlichsten und erhabensten Musikwerk aller Zeiten. Das Blechbläserensemble aus zwei Trompeten, Waldhorn, Posaune und Tuba weckt den weihnachtlichen Klassiker zu neuem Leben – eindrucksvoll und majestätisch, jedoch wohltuend unpathetisch, ohne die Ohren der Zuhörer mit überzogenem Fortissimo zu strapazieren.

Mit dem „Halleluja“ schließt Händel das Alte Testament ab und weist Jesus Christus als den verheißenen Messias aus. Hoffnung, Trost und Sehnsucht nach Erlösung finden Ausdruck in der Musik. „Advent“ heißt „Ankunft“ – hoher Besuch hat sich angemeldet. Spielerisch leicht und bezaubernd anmutig begleitet das Holzbläser-Trio auf Querflöte, Bassetthorn und Oboe den Einzug der „Königin von Saba“ aus Händels Oratorium „Salomon“. Bilder entstehen vor den Augen der Zuhörer: Funkelndes Gold, blitzendes Geschmeide, fließender purpurner Samt, Kamele, überreich beladen mit Schätzen des Orients. Mit Grazie durchschreitet die junge schöne Königin mit ihrem Gefolge die Kirche, um den für seine Weisheit berühmten König Salomon zu treffen, dessen Name „Friede“ bedeutet. Geradezu maßgeschneidert scheint Ludwig van Beethovens „C-Dur-Trio“ für das Holzbläser-Terzett zu sein. Leicht und heiter erklingt das „Allegro“ des ersten Satzes aus dem anspruchsvollen Werk der „Wiener Kammermusik“. Mit dem sich anschließenden „Christmas Medley“, einer Auswahl bekannter englischer Weihnachtslieder, übergeben die Holzbläser an das Saxofon-Quartett.

Drei Komponisten – vier Saxofone

„Viele Köche verderben den Brei“ – das gilt nicht für Johann Sebastian Bachs „Concerto Nr. 2 nach Vivaldi“. Bach hat seinem italienischen Kollegen ein wenig „über die Schulter geblickt“. Heraus kam ein bemerkenswertes Werk in Teamwork: Nach Bachs Vorstellungen transkribiert vom Orgel- zum Violinkonzert, arrangiert für Fagotte von dem namhaften Fagottisten Mordechai Rechtmann und meisterlich interpretiert von vier Saxofonisten. Zu hören sind das „Allegro“ und das, wie aus einer anderen Welt herüberklingende, überirdisch schön gespielte „Larghetto e spiritoso“.

Es ist kein Zufall: Aus „Ciudades“, einer musikalischen „Städtereise“ von Guillermo Lago, hat das Ensemble die Stadt „Sarajevo“ ausgewählt. Belagerung, Zerstörung, Vertreibung – Schlimmes hat die Stadt im Bosnien-Krieg erlebt. Vier Saxofone geben den trauernden Menschen eine Stimme, rufen ihre bitteren Klagen hinaus, ihr verzweifeltes Schluchzen, ihren tiefen Schmerz. Mariupol, Odessa, Luhansk – wie in einem Film ziehen Bilder von zerbombten Städten der Ukraine an den Augen des Publikums vorbei.

Wild wirbeln die Flocken

Mit dem winterlichen „Dauerbrenner“ „Let it Snow“ aus dem Jahr 1945 wechselt das Saxofon-Quartett in den poppigen, jazzigen Teil des Konzerts. Wild lässt es Schneeflocken durcheinanderwirbeln. „Lasst es schneien. Lasst die Kälte draußen, schließt die Tür. Vergesst für eine Weile eure Sorgen und die Probleme der Welt und hört einfach zu“, will die Musik sagen.

Noch einmal tritt das fünfköpfige Blechbläserensemble, begleitet vom Schlagzeug, mit dem über 100 Jahren alten „Beale Street Blues“ aus der Feder des amerikanischen Komponisten und Trompeters William Christopher Handy vor das Publikum.

Mit dem folgenden „Londonderry Air“, bekannt als „Danny Boy“, beweisen die Musiker: „Blech“ ist nicht gleich „laut“. In dem berührenden irischen Lied von Abschied, Trauer und Hoffen auf ein Wiedersehen kann sich wohl jeder wiederfinden.

Weihnachtsfreude pur – heiter klingt das Konzert mit einem Medley traditioneller Weihnachtslieder aus - jazzig, fetzig arrangiert von Ingo Luis. „Aha“, mag mancher Zuhörer aufhorchen, „so kann „O Tannenbaum“ klingen, so aufregend kann die „Stille Nacht“ sein und wippt heimlich unter der Kirchenbank mit den Füßen den Takt.

Selbst der ehrwürdige Evangelist Markus scheint vom Gemälde des Hochaltars amüsiert von seinem Buch aufzublicken. Fast könnte man meinen, dass er für einen Moment verschmitzt mit einem Auge zwinkert.

Langanhaltender Applaus, durchbrochen von begeisterten Bravo-Rufen, belohnt die Musiker für das wundervolle Konzert. Da hat alles gepasst: Händels „Halleluja“ zu Filmmelodien aus „Harry Potter“, der gute alte „Beale Street Blues“ zu Beethovens C-Dur-Trio. Herkunft und Genre? Nebensache!

Brillante Darbietung

Am Ende zählen nur die brillante Darbietung und die weihnachtliche Botschaft, die in jedem Musikstück mitklingt. Dekan Thomas Holler bringt es am Ende des Konzerts auf den Punkt: „Wenn eine Botschaft berührt und bewegt, reichen Worte nicht aus. Weihnachten ohne Musik ist unvorstellbar.“

Mit der Melodie „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ entlässt das Musikkorps seine Zuhörer in die stille, kalte Winternacht. Glücklich ist, wer mit der Erfahrung nach Hause geht, dass sich die Sorgen des Lebens leichter tragen lassen, wenn Trösterin Musik zu Hilfe kommt.