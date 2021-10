„Skibasar light“ in der Partyscheune

Dittigheim/Hof Steinbach. Der Skibasar des Surf- und Skiclubs Tauberbischofsheim wird am Samstag, 20. November, erstmals in Eckert’s Partyscheune in Hof Steinbach, während dem Scheunenzauber, als „Skibasar light“ durchgeführt. Es besteht die Möglichkeit gebrauchte und neue Händlerware zu attraktiven Preisen zu erwerben. Man kann sich günstig mit Ski, Snowboard, Skischuhen, Skistöcken, Skihandschuhen und Helmen eindecken. Im nächsten Jahr ist situationsbedingt eine Ganztagsveranstaltung mit zusätzlichem Privatverkauf geplant. Das Sportfachgeschäft achtet bei allem Skizubehör darauf, dass sich die Sachen in einem einwandfreien Zustand befinden und dem gültigen Sicherheitsstandard entsprechen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einen Beitrag zur Sicherheit der Wintersportler leistet der Verein mit dem Angebot, Skibindungen der erworbenen bzw. mitgebrachten Ski von einem Fachmann mit einer Einstellmaschine entsprechend dem fahrerischen Können professionell einstellen zu lassen.

Es gilt die 2G-Regel – Eintritt mit Impfausweis/Nachweis digital, als Foto, Screenshot oder in Papierform – in Hof Steinbach hat nicht jedes Handy ausreichend Empfang, um die Impfausweise abzurufen. Wer Zeit zum Verweilen mitbringt, kann bei Bewirtung „Fachgespräche“ führen oder sich über die Aktivitäten des Surf- und Skiclubs informieren. Der Verkauf startet um 14 Uhr und dauert bis 17 Uhr. Von 14 bis 19 Uhr gibt es einen Künstlermarkt rund um die Scheune. Ab 19 Uhr startet eine „Après-Skiparty light“ bis 24 Uhr. Weitere Informationen unter www.ssc-tbb.de im Internet.