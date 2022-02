Silke Ortwein an der Spitze

Odenwald-Tauber. Bei seiner Bezirkskonferenz am Samstag hat der DGB-Bezirk Baden-Württemberg sein politisches Programm für die kommenden vier Jahre beschlossen und eine neue Führungsspitze gewählt. Neuer Vorsitzender ist Kai Burmeister (45) von der IG Metall, neue stellvertretende Vorsitzende Maren Diebel-Ebers (40) von ver.di. Zudem wurden die Regionsgeschäftsführer gewählt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Strukturreform

Gleichzeitig wird im Bezirk eine Strukturreform wirksam, die eine engere Zusammenarbeit zwischen den zwölf DGB-Büros im Land und den 37 ehrenamtlichen Stadt- und Kreisverbänden auf regionaler Ebene ermöglicht. Zum 1. Februar werden aus den bisher vier baden-württembergischen DGB-Regionen sechs: Heilbronn-Franken, Nordbaden, Stuttgart, Südostwürttemberg, Neckar-Alb-Obere Donau und Südbaden. Die Regionen Nordbaden und Südbaden bleiben in ihrer bisherigen Form bestehen. Die nach 14 Jahren nun wieder neu gegründete DGB Region Heilbronn-Franken hat ihre Geschäftsstelle in Heilbronn und ein Büro in Schwäbisch Hall. Sie betreut den Stadt- und Kreisverband Heilbronn sowie die Kreisverbände Schwäbisch Hall, Hohenlohe und Main-Tauber.

Klares Wahlergebnis

Zur Regionsgeschäftsführerin wurde Silke Ortwein (58) mit 95,6 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt. Ortwein war zuvor als Regionssekretärin des DGB in Heilbronn beschäftigt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sie freut sich über ihr gutes Wahlergebnis: „Gemeinsam mit meinem neu formierten Team will ich einerseits die erfolgreiche Arbeit der bisherigen Region Nordwürttemberg fortsetzen, dabei aber die Region neu strukturieren und zukunftsfähig aufstellen. Heilbronn-Franken ist als traditioneller Industriestandort mit dem Schwerpunkt Automobil und Maschinenbau stark vom Umbau der Wirtschaft hin zu mehr Klimaneutralität betroffen. Außerdem beobachten wir in den letzten Jahren die wachsende Bedeutung der Bereiche Bildung und Dienstleistungen. Wir DGB-Gewerkschaften werden uns weiterhin gemeinsam einbringen, mit dem Ziel, dass gute, tarifgebundene und mitbestimmte Arbeit auch zukünftig Maßstab ist.“

Ortwein weiter: „Das übergreifende Thema unserer Arbeit ist eine gute Daseinsvorsorge – von der Wohnungsfrage und der dabei vordringlichen Frage leistbaren Wohnraums über Gesundheits-, Energie-, Wasserversorgung, dem Riesenbereich Bildung – allgemein und beruflich – bis zur (nachhaltigen) Mobilität, und dabei haben wir die Menschen und vor allem die Beschäftigten in unserer Region im Blick.“

Ganz aktuell fänden, auch in der Region Heilbronn-Franken Betriebsratswahlen von März bis Mai statt. „Der DGB wirbt für eine starke Mitbestimmung in den Betrieben aus gutem Grund, denn mitbestimmte Betriebe arbeiten nicht nur erfolgreicher, sondern bieten ihren Beschäftigten auch bessere Rahmenbedingungen.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Mit einem Blick auf die gegenwärtige gesellschaftliche Entwicklung ergänzt die frisch gebackene Regionsgeschäftsführerin: „Gemeinsam mit Bündnispartnern werden wir uns auch weiterhin für den gesellschaftlichen Zusammenhalt engagieren. Es ist an der Zeit, Spaltern und rechten Hetzern gemeinsam entschieden entgegenzutreten. Wir zeigen denjenigen die rote Karte, die die Ängste der Menschen in der Pandemie instrumentalisieren und versuchen, mit Drohungen und Gewalt ihre gefährliche Agenda zu verfolgen.“ dgb