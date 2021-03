Tauberbischofsheim. Die Vorbereitungen auf die Landtagswahl am Sonntag standen auch in der Kreisstadt unter dem Einfluss der Corona-Pandemie.

„Neben den üblichen Aufgaben in der Vorbereitung einer Wahl steht die Einhaltung der gängigen Hygienemaßnahmen und damit der Schutz der Wähler und Wahlhelfer an erster Stelle“, so die Stadtverwaltung.

Um die Wahlhelfer besonders zu schützen, bietet die Stadt in Kooperation mit dem DRK allen insgesamt 150 eingeteilten Helferinnen und Helfern einen freiwilligen Sars-CoV2-Antigen-Schnelltest an. Die Testaktion begann am Freitag und läuft auch noch an diesem Samstag in der Stadthalle.

„Um den vielen möglichen Fragen vorzubeugen, haben wir alle Wahllokale besichtigt und für jedes Wahllokal ein individuelles Hygienekonzept erstellt”, erklärte Bürgermeisterin Anette Schmidt. Die Landeswahlleiterin habe den Gemeinden umfassende Empfehlungen zu Infektionsschutzmaßnahmen an die Hand gegeben.

So sind unter anderem in den einzelnen Wahlräumen zusätzliche Kräfte vorgesehen, die sich um die Einhaltung der gängigen Gesundheits- und Hygieneregeln kümmern: sie achten auf die Einhaltung der Abstandsregelungen, regulieren den Einlass vor und innerhalb der Wahllokale und sorgen für regelmäßiges Lüften und sorgfältige Desinfektion der Handkontaktflächen.

Außerdem wurden die Wahllokale so ausgewählt, dass vor Ort möglichst große Wahlräume genutzt werden und möglichst Wartebereiche gebildet werden können. Durch räumliche Barrieren werde sichergestellt, dass die Mindestabstände auch zwischen den Wählern und den Mitgliedern des Wahlvorstands nicht unterschritten werden. Wo dies nicht möglich sei, würden zusätzliche Spuckschutzwände aufgestellt.

Bei den – wie üblich – 15 Wahlbezirken ergeben sich bei den Wahllokalen im Vergleich zu den Bürgermeisterwahlen 2019 folgende Änderungen:

Wahlbezirke 001-08 „TBB-Kirschengarten“ und 001-09 „TBB-Oberer Brenner“: Das Krankenhaus Tauberbischofsheim steht coronabedingt nicht zur Verfügung. Hier wird aufgrund fehlender Räumlichkeiten auf dieser Tauberseite auf die Stadthalle ausgewichen.

Wahlbezirk 002-21 „Impfingen“: In Impfingen wird innerhalb der Grundschule aus dem Klassenraum in die Sporthalle gewechselt.

Wahlbezirk 003-22 „Hochhausen“: In Hochhausen wird das Wahllokal neu in den Räumen des Grünauer Hofs eingerichtet.

Wahlbezirk 004-23 „Dienstadt“: In Dienstadt werden innerhalb des Dorfgemeinschaftshauses die größeren Räumlichkeiten genutzt.

Wahlbezirk 006-25 „Dittigheim“: In Dittigheim wurde neu die Turnhalle Dittigheim als Wahllokal gewählt.

Info: Auf der städtischen Homepage sind unter www.tauberbischofsheim.de/wahlen jeweils die aktuellsten Informationen rund um die Landtagswahl zu finden.