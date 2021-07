Fränkische Nachrichten Plus-Artikel FN-Interview Show in Tauberbischofsheim: „Ich hatte nur noch ABBA im Kopf”

Laura Birte ist diplomierte Bühnendarstellerin und Gesangspädagogin mit vielen Facetten. So war sie schon als Bibi Blocksberg und Schneewittchen in Tauberbischofsheim zu Gast. Jetzt verkörpert sie in einer Tribute-Show Agnetha Fältskog von ABBA.