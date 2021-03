Tauberbischofsheim. Eine Seniorin wurde vergangene Woche von Betrügern um 10 000 Euro ihres Ersparten gebracht. Die Frau wurde am Mittwochvormittag mehrfach von vermeintlichen Polizeibeamten angerufen, die ihr vormachten, dass ihr Geld auf der Bank nicht sicher sei. Die 85-Jährige ging daraufhin zu ihrem Geldinstitut und hob 10 000 Euro ab. Sie wurde daraufhin von den Betrügern zu einem Supermarkt in der Tauberbischofsheimer Pestalozziallee bestellt, wo sie das Geld gegen 13 Uhr auf dem angrenzenden Fußweg zwischen Pestalozziallee und Gartenstraße an einen Unbekannten übergab.

AdUnit urban-intext1

Der Abholer des Geldes wird als etwa 1,70 bis 1,75 Meter, mit kräftiger Statur und dunklen, vollen Haaren beschrieben. Er trug einen Mund-Nasen-Schutz, eine dunkle, glatte Jacke und eine Brille mit dunklem Gestell.

Zeugen, die den Mann am vergangenen Mittwoch zur angegebenen Zeit beobachtet haben odersonstige verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um die Pestalozziallee bemerkt haben, werden aufgefordert, sich unter Telefon 09341/810 bei der Kriminalpolizei Tauberbischofsheim zu melden.

Die Polizei weist außerdem noch einmal ausdrücklich darauf hin:

AdUnit urban-intext2

Die Polizei ruft niemals unter dem Polizeinotruf 110 an.

Man sollte sich am Telefon nicht unter Druck setzen und im Zweifelsfall einfach den Hörer auflegen.

AdUnit urban-intext3

Misstrauisch sollte man werden bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen.

AdUnit urban-intext4

Im konkreten Fall sollte die 110 gewählt und der Sachverhalt mitgeteilt werden. Die Rückruftaste darf nicht benutzt werden, da man sonst wieder bei den Tätern landet.

Am Telefon sollte der Angerufene nicht über seine persönlichen und finanziellen Verhältnisse sprechen.

Senioren sollten sich mit ihrer Familie oder Personen, denen sie vertrauen, beraten.