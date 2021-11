Seniorenwegweiser für Main-Tauber-Kreis in dritter Auflage erschienen

Main-Tauber-Kreis. Der Seniorenwegweiser für den Main-Tauber-Kreis ist umfassend überarbeitet und neu gestaltet worden, damit die Einwohnerinnen und Einwohner bei den Themen Wohnen, Leben und Pflege im Alter auf dem neuesten Stand bleiben. Die neue Ausgabe liegt ab sofort in den Bürgermeisterämtern, in den Dienststellen des Landratsamtes sowie im Pflegestützpunkt am Wörtplatz in Tauberbischofsheim zur kostenfreien Mitnahme aus.

Außer vielen gesetzlichen Neuerungen für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen haben sich seit der letzten Auflage des Seniorenwegweisers auch Adressen, Kontaktpersonen sowie Telefonnummern geändert. Außerdem sind Angebote neu dazugekommen oder weggefallen.

Der neue Seniorenwegweiser in der dritten Auflage bündelt wieder wichtige und aktuelle Informationen rund um die Themen Pflege, Gesundheit und Wohnen im Alter im Main-Tauber-Kreis. Ältere Menschen und ihre Angehörigen können sich in der neuen Broschüre leicht einen Überblick über mögliche finanzielle Hilfen sowie über Unterstützungs- und Entlastungsleistungen verschaffen. Sie hat auch ein etwas handlicheres Format erhalten. Neben Infos zu den Rechten von pflegenden Angehörigen und Betreuungs- und Beratungsangeboten finden sich in der Broschüre alle Adressen und Kontaktdaten der relevanten Anbieter .

Die Broschüre kann auch als PDF-Datei unter www.main-tauber-kreis.de/pflegestützpunkt abgerufen werden. lra

