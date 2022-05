Seminare für Betriebsräte

Odenwald-Tauber. Noch bis zum 31. Mai werden die ehrenamtlichen Betriebsräte gewählt. Im Nachgang an die Betriebsratswahlen bietet die Arbeitnehmerseelsorge Grundlagenseminare für Betriebsräte im Hotel „Das Bischof” vom 12. bis 14. Juli in Tauberbischofsheim an. Ein weiteres findet an drei einzelnen Wochentagen (13./20./27. September) im Bildungshaus Neckarelz statt. Referentin ist jeweils die Arbeitsrichterin Dr. Christine Hübenthal. Begleitet werden beide Seminare vom Arbeitnehmerseelsorger Uwe Terhorst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1