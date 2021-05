Sechs Jugendliche feierten Konfirmation

Tauberbischofsheim. In der evangelischen Christuskirche in Tauberbischofsheim wurden am Wochenende sechs junge Menschen konfirmiert und von Pfarrerin Heike Kuhn feierlich eingesegnet. Günter Muesse, Angelika Benz und Ruth Steinhoff sprachen für den Kirchengemeinderat ein herzliches Willkommen in der Gemeinde aus und überreichten zur Erinnerung Bilder mit den biblischen Konfirmationssprüchen und ein Kreuz. Musikalisch wurden die Gottesdienste vom Gospelchor „Sunray“ unter Leitung von Gerhard Barthel und Barbara Steffan, Orgel, gestaltet. Katrin Hauser beeindruckte mit dem Saxofon. Durch die livestream Übertragungen konnten sogar Familienmitglieder im Ausland mitfeiern. Bilder: EVKT

