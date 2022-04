Sechs Betriebe stellen sich vor

Heilbronn/Main-Tauber-Kreis. Die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken organisiert am Mittwoch, 11. Mai, von 16 bis 18 Uhr eine Online-Veranstaltung mit sechs Arbeitgebern aus Heilbronn-Franken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Kennenlernen eines Arbeitgebers steht bei diesem Veranstaltungsformat im Fokus. Berufseinsteigerinnen, Berufserfahrene und Quereinsteigerinnen erhalten Einblicke in die Arbeitsbereiche und Karrieremöglichkeiten der einzelnen Unternehmen. Es besteht die Möglichkeit direkt mit Unternehmensverantwortlichen in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Das kompakte Format bietet Frauen die Chance, sechs spannende Arbeitgeber aus der Region Heilbronn-Franken kennenzulernen und mehr über die vielfältigen Arbeits- und Karrieremöglichkeiten, von Praktikum bis Direkteinstieg als Berufserfahrene, zu erfahren. Willkommen sind: Studierende, die Kontakt zu Arbeitgebern suchen; Berufseinsteigerinnen, die Unternehmen kennenlernen möchten; Frauen, die einen Job suchen, in der Bewerbungsphase stecken oder ihre Karriere vorantreiben wollen; Berufserfahrene Frauen, die sich weiter entwickeln möchten; Frauen, die in einen anderen Bereich wechseln wollen.

Während der Veranstaltung stellen sich die teilnehmenden Unternehmen vor und geben Einblicke in den Unternehmensalltag sowie die unterschiedlichen Arbeitsbereiche und aktuellen Stellenangebote. Folgende Arbeitgeber zeigen eine Vielfalt an Arbeitsbereichen auf: Bechtle, Ersa, experimenta, Hochschule Heilbronn sowie Medizinisches Versorgungszentrum Schwäbisch Hall, Therapeutikum Heilbronn. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist bis 3. Mai erforderlich. Weitere Informationen, auch zur Anmeldung, findet man online im Veranstaltungskalender unter www.frauundberuf-hnf.com.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2