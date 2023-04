Tauberbischofsheim. Das Matthias-Grünewald-Gymnasium Tauberbischofsheim hat seit Donnerstag einen neuen Schulleiter. Studiendirektor Sebastian Link tritt die Nachfolge von Oberstudiendirektorin Martina Schlegl an. Nach Angaben des Regierungspräsidiums Stuttgart endet damit zugleich die Phase, in der Studiendirektorin Sigrid Böhrer die Schule kommissarisch leitete.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sebastian Link, 1980 in Bad Mergentheim geboren, studierte an der Universität Heidelberg die Fächer Mathematik und Chemie für das Lehramt an Gymnasien. Im Jahr 2006 beendete er das Studium mit dem Ersten Staatsexamen.

Mit der Schule vertraut

Sein Referendariat absolvierte er am Matthias-Grünewald-Gymnasium Tauberbischofsheim. Hier erfolgte im September 2008 die Übernahme in den Landesdienst. Link unterrichtet seitdem an dieser Schule.

Mehr zum Thema Matthias-Grünewald-Gymnasium Gymnasium Tauberbischofsheim: Sebastian Link neuer Schulleiter Mehr erfahren Matthias-Grünewald-Gymnasium Internationale Chemie-Olympiade knapp verpasst Mehr erfahren Jugendliche diskutierten mit Bürgermeisterin Aktionstage "Schule trifft Rathaus" in Tauberbischofsheim Mehr erfahren

Von 2013 bis 2017 war er als Fachberater Chemie für das Regierungspräsidium Stuttgart tätig und übernahm dabei Aufgaben der Fachaufsicht und der Lehrerfortbildung. Seit Januar 2017 ist Sebastian Link Abteilungsleiter am Matthias-Grünewald-Gymnasium.

Im Bildungswesen erfahren

„Mit Sebastian Link erhält das Matthias-Grünewald-Gymnasium Tauberbischofsheim einen langjährig im Bildungswesen erfahrenen und mit der Schule sehr vertrauten Schulleiter“, so das Regierungspräsidium abschließend.