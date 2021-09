Schwelbrand in der Tauberbischofsheimer Altstadt sorgt für Aufruhr

Tauberbischofsheim. Ein Schwelbrand sorgte am Montagmorgen in der Tauberbischofsheimer Altstadt für Aufruhr. Ein Hausbewohner musste mit einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen 9.40 Uhr bereiteten die Martinshörner der Feuerwehr der montäglichen Ruhe nach dem Wahlsonntag ein jähes Ende. Mit 22 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen, so Stadtkommandant Michael Noe gegenüber den FN, rückte die Freiwillige Feuerwehr Tauberbischofsheim aus und hatte die Situation vor Ort schnell unter Kontrolle.

Eine Tüte, die auf einem eingeschalteten Herd in einem Haus in der Blumenstraße abgestellt worden war, hatte sich entzündet und ein Elektrogerät in Mitleidenschaft gezogen. Es kam zu einem Schwelbrand.

Mehr zum Thema Wechsel an der Spitze Reinhard Frank nun Vorsitzender des DRK-Kreisverbands Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kritik an Bund und Land Bevölkerungsschutz im Main-Tauber-Kreis: Minus in Kasse trübt positive Eindrücke Mehr erfahren

Zur Sicherheit hatte die Feuerwehr auch die neue Drehleiter mit Gelenkteil auf dem Marktplatz vor dem Rathaus positioniert. Sie wurde jedoch nicht gebraucht, da die Atemschutztrupps über das Treppenhaus ins Gebäude gelangen konnten und zum Glück niemand über die zur Frauenstraße gelegenen Fenster des Hauses gerettet werden musste.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

So war denn auch Bürgermeisterin Anette Schmidt erleichtert, dass das schnelle Eingreifen der Tauberbischofsheimer Feuerwehr Schlimmeres verhinderte.

Viele Passanten beobachteten die reibungslose Zusammenarbeit der Feuerwehrleute.

Michael Noe appellierte in diesem Zusammenhang im FN-Gespräch erneut an die Vernunft der Bürger, „die Nase nicht ganz vorne hinzuhalten“ und die Arbeit von Polizei, DRK und Feuerwehr nicht zu behindern.

Über Fragen wie: „Herr Noe, was ist denn da passiert?“ oder Bemerkungen wie: „Macht die Feuerwehr jetzt schon am Montag morgen eine Übung?“ kann der erfahrene Kommandant im besten Fall nur milde lächeln.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3