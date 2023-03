Schulzentrumplant große Projektwoche

Tauberbischofsheim. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Vom 8. bis 12. Mai findet am Schulzentrum am Wört eine Projektwoche zum Thema „Weltfairänderer“ statt. Dazu werden auf dem Schulgelände drei große Zelte aufgeschlagen – das „Weltfairändern“ wird eine Woche zentrales Thema in der Schule sein.

Im Zentrum stehen hierbei drei große Themen: Soziales – zum Beispiel der faire Umgang privat und global – die Ökologie (Umwelt, Lebensstil) und Ökonomie wie etwa Konsum, eine Weltreise oder eine Jeans. Alle Klassen werden im Laufe der Woche am Vormittag Bausteine zu den unterschiedlichen Themen in den Workshopzelten bearbeiten.

Unterstützt werden sie hierbei von einem Freiburger Jugendteam, das diese Projektwoche über die kirchliche Jugendarbeit leitet. Auch ein Lehrerteam, die Schulpastoral und externe Profis sind mit im Boot.

Zu dem schulinternen Vormittagsprogramm werden am Nachmittag weitere Bausteine angeboten: Neben einem Sportnachmittag, einer Autorenlesung, dem Upcycling von Kleidern, Naturthemen und Auftritten von Rockbands wird es viele weitere Angebote geben. Interessierte sind am Nachmittagsprogramm gerne gesehen. Die Flyer, Plakate und Hinweise auf der Schulhomepage werden rechtzeitig über die einzelnen Angebote informieren. In den beiden kleineren Zelten finden die Workshops statt, im großen Zirkuszelt befindet sich dann die Zentrale mit einem „Faircafé“ sowie Möglichkeit zum Austausch.

„Wir fairändern die Welt“ will den Schülern intensiv bewusst machen, wie wichtig die Themen Nachhaltigkeit, Umwelt und Mitmenschlichkeit sind – im privaten Umfeld ebenso wie global gesehen. sk/pm