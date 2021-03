Tauberbischofsheim. Homeoffice, Home-Schooling, virtuelle Fortbildungen: Videokonferenzen bieten in Zeiten wie diesen viele Vorteile. In einem interaktiven Workshop mit Coach Marieluise Noack lernen Interessierte, souverän an Videokonferenzen teilzunehmen.

AdUnit urban-intext1

Anhand der Plattform „Zoom“ erklärt Noack, wie man sich vorbereitet, einem Meeting beitritt und Funktionen wie Chat, Arbeitsgruppen und Umfragen nutzen kann. Die Erfahrungen aus dem Workshop mit „Zoom“ können auf andere Konferenzsysteme übertragen werden.

Online-Workshop

Der Workshop findet am Donnerstag, 8. April, von 9 bis 11 Uhr online statt. Eine Anmeldung ist unter www.eveeno.com im Internet erforderlich. Ansprechpartnerin für weitere Informationen ist Hannelore Frank von der Kontaktstelle Frau und Beruf unter der Telefonnummer 07131/3825333. Die Einwahldaten zum Portal werden mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt.

Gemeinsame Veranstalter sind die Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, das Regionalbüro für berufliche Fortbildung und die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken. Unter dem Motto „Perspektive. Job. – Wagen Sie den nächsten Schritt“ veranstalten diese Partner regelmäßig Workshops im Hohenlohekreis und sprechen damit in erster Linie Frauen und Männer an, die wieder in den Beruf einsteigen wollen oder vor beruflichen Veränderungen stehen.