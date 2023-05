Schuldenfreiheit eröffnet ganz neue Möglichkeiten

Grünsfeld. Es waren nur gute Nachrichten, die Verbandsvorsitzender und Grünsfeld Bürgermeister Joachim Markert in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Industriepark ob der Tauber“ (IPoT) zu vermelden hatte. Seit Jahren sei die Zusammenarbeit der Städte Grünsfeld und Lauda-Königshofen, den beiden Mitgliedern des Zweckverbandes, vorbildlich. Immer wieder werde dies auch vom Regionalverband anerkannt, so Grünsfelds Bürgermeister Joachim Markert, der auch Verbandsvorsitzender ist. Der dortige Geschäftsführer Klaus Mandel nenne den IpoT immer als Referenzobjekt, wenn sich andere Städte und Gemeinden nach interkommunaler Zusammenarbeit erkundigen.

Diese Erfolgsgeschichte drückt sich auch in Zahlen aus. So sagte Verbandsrechner Günter Haberkorn: „Seit 1. Juli 2022 sind wir schuldenfrei. Das ist für jeden Kämmerer ein Grund zum feiern“. Und auch bei der Vorstellung der Zahlen für 2022 wurde deutlich, hier wird Erfolg groß geschrieben. Erstmals konnte man im vergangenen Jahr über drei Millionen Euro an Steuereinnahmen verbuchen, was den beiden kommunalen Haushalten sehr gut tut, fand er. Wie in der Verbandssatzung festgelegt erhält die Stadt Grünsfeld davon rund 40 Prozent und Lauda-Königshofen 60 Prozent.

„Das eröffnet uns Möglichkeiten für die nächsten Jahre“, lobte Bürgermeister Markert in diesem Zusammenhang. Denn der Zweckverband hat die Erweiterung der Gewerbeflächen vor. Aktuell wird von der Stadt Grünsfeld, auf deren Gemarkung sich der IpoT auf dem Waltersberg befindet, der Flächennutzungsplan angepasst, denn die Erweiterung soll nochmals etwa 25 Hektar in Richtung A 81 stattfinden. Hier sei man mit dem Regionalverband in guten Gesprächen gewesen und habe letztlich grünes Licht bekommen.

Zudem konnte eine Zerschneidung des Geländes durch den Verlauf des Südlink, der Hochvoltstromleitung von Nord nach Süd, mit viel Überzeugungsarbeit verhindert werden. Dank der Initiative des Zweckverbandes verläuft die Trasse nun weitestgehend außerhalb der geplanten Erweiterungsfläche.

Wenn der Flächennutzungsplan genehmigt worden ist, kann man offiziell mit der Bauleitplanung beginnen, damit in etwa drei Jahren die ersten Firmen ansiedeln können. Anfragen gebe es derzeit genügend. Man liege zentral in Deutschland und zu den Flughäfen Stuttgart, Frankfurt und Nürnberg, habe eine gute Erreichbarkeit mit der Autobahn und sei in der Nähe der Großindustrie, was vor allem für Zulieferer vorteilhaft ist.

Um von Grundstückverhandlungen frei zu sein, beauftragte die Verbandsversammlung die Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH mit dem Ankauf von Flächen für das Erweiterungsgebiet. Hierfür erhält die Landsiedlung ein Honorar von 22 500 Euro. Man habe sich bewusst für eine Pauschalsumme entschieden und nicht eine Abrechnung auf Stundenbasis, um besser kalkulieren zu können, erläuterte Joachim Markert. Zudem wurde festgelegt, dass der Ankaufspreis für Grundstücke im Erweiterungsgebiet bei 16 Euro liegen soll.

Markert berichtete von unterschiedlichen Diskussionsansätzen in der eigenen Gemeinderatssitzung. So meinte da ein Gemeidneratsmitglied, dass dieser Preis die Ankäufe für Landwirte untereinander erschwere, weil er zu hoch sei, ein anderes meinte, dass diese Preise viel zu niedrig seien. Dabei hatte er allerdings vergessen, dass in der unmittelbaren Umgebung auf Gemarkung Tauberbischofsheim für die Erweiterung des dortigen Gewerbegebietes „A 81“ ebenfalls 16 Euro gezahlt worden waren. Und es sind nicht die besten Böden, die nun für die Erweiterungsfläche herangezogen werden sollen, ergänzte Bürgermeister Markert.

Letztlich wurden beide Beschlüsse einstimmig gefasst, wie auch der Haushaltsplan für 2023 und der Jahresabschluss 2022.

In den Haushaltsplan 2023 sind auch schon Gelder für die Planung der Erweiterung eingestellt, allerdings noch in geringem Maße, so Verbandsgeschäftsführer Jürgen Umminger. Zudem sei eine größere Summe für den Grundstückskauf vorgesehen, ansonsten hofft man weiter auf eine stabile Wirtschaftsleistung der angesiedelten Betriebe. Die besteht auch bei dem Branchenmix des i-Park Tauberfranken in Lauda-Königshofen, an dem der Zweckverband Industriepark ob der Tauber mit 49 Prozent beteiligt ist. Dessen Geschäftsführer Armin Kordmann konnte ebenfalls nur positive Zahlen vermelden. Corona habe den dort angesiedelten Firmen keinen Einbruch der Erfolgszahlen beschert, ganz im Gegenteil. Es werde kräftig investiert und die Nachfrage nach Gewerberaum sei ungebrochen. Deshalb überlege man an einzelnen Stellen Erweiterungsbauten, aber dies mit Maß. Erstmals konnte man auch 450 000 Euro aus dem Ergebnis von 2021 an die beiden Kommunen überweisen. Kordmann sprach hier von einer „hohen Ausschüttung“. Beim Wirtschaftsplan für 2023 will man weiter auf Sicht fahren und keine Experimente wagen, obwohl man immer wieder genötigt wird, sich zu erweitern.

In der Versammlung wurde turnusgemäß ein Wechsel an der Verbandsspitze beschlossen. So wird Lauda-Königshofens Bürgermeister Dr. Lukas Braun für die nächsten drei Jahre den Zweckverband führen, Joachim Markert übernimmt von ihm dafür das Stellvertreteramt. Beide betonten nochmals die sehr gute Zusammenarbeit der beiden Kommunen und sind guter Dinge, dass die Erfolgsgeschichte fortgesetzt werden kann. ipot