Schulanfang: Schilder mahnen dazu, auf die Schüler Rücksicht zu nehmen

Main-Tauber-Kreis. Für zahlreiche Kinder und vor allem für die Erstklässler beginnt jetzt wieder die Schule. Die Verkehrswacht Main-Tauber-Kreis appelliert deshalb an alle Verkehrsteilnehmer, auf die Schüler Rücksicht zu nehmen und ganz besonders vorsichtig zu fahren. Gerade die Erstklässler sind nicht nur Schulanfänger, sondern auch Verkehrsanfänger, denen das besondere Augenmerk der Verkehrswachten und der Polizei gilt. Banner mit der Aufschrift „ Bitte langsam! Schule hat begonnen“ mahnen in diesen Tagen an vielen Ortseingängen die Autofahrer zur Vorsicht. Bild: Verkehrswacht

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1