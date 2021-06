„Schönreden hilft nicht weiter“

Während des Freitagsmarkts letzte Woche unterhielt ich mich mit einem Bekannten über die äußerst interessante Anfrage von Dr. Sigurd Zapf zu Plastikmöbeln auf dem Marktplatz.

Die zahlreich anwesenden Touristen brachten uns auf folgenden Gedanken: Wie kommt eigentlich die Gestaltung des Platzes bei den Touristen an? Spontan beschlossen wir eine Gruppe von Fahrradtouristen zum Marktplatz, dessen Gestaltung und zu seiner Möblierung zu befragen.

Der aus Kassel kommenden Gruppe imponierte vor allem die Größe des Platzes. Den Sandkasten fanden sie toll (ich übrigens auch), den Strandkorb naja. Die Bewertung der Kassler Touristen für die Plastikkunstwerke aus Österreich: „Völlig unpassend zur Umgebung.“ Neugierig geworden, sprach ich etwas später weitere Touristen an. Drei Tübinger Radler, eine Radlergruppe aus dem Bayerischen Wald, Ehepaare aus Hannover, aus dem Allgäu und aus der Pfalz, die mit dem Auto unterwegs waren. Die Personen waren bunt gemischt, Damen und Herren, jüngere, alte, sportliche, elegante.

Es ergaben sich nette Gespräche. Allen gefiel das geschäftige Treiben auf dem Wochenmarkt. Sehr beeindruckend fanden sie das neugotische Rathaus, die Fachwerkhäuser und das Barockpalais neben der Klosterkirche. Einige störte jedoch, dass so viele Autos auf dem großen Platz parkten.

Das Urteil für die „Enzi-Möblierung“ fiel dagegen klar und eindeutig aus: „Unpassend, einfallslos, hässlich, störend, Plastikmöbel waren vor 30 Jahren in, ohne Bindung zur Umgebung“, so die Kommentare der wildfremden Urlauber, die aus fast ganz Deutschland kamen. Keine einzige positive Stimme für das exklusive Raum-, Formen- und Farbenverständnis der Verantwortlichen in Gemeinderat und Rathaus.

Natürlich ist eine solche Befragung nicht repräsentativ, doch Aussagekraft hat sie allemal. Auch Schönreden hilft in dieser Angelegenheit wenig und auch nicht weiter.

Die Anschaffung dieser „Teile“ für diesen Platz ist in den Augen der befragten Touristen, in meinen und in den Augen einer beträchtlichen Zahl von Tauberbischofsheimer Bürgern einfach eine „Fehlleistung“. Eine kostspielige dazu. Das Entfernen/Umsetzen der Teile setzt wohl voraus, dass die Verantwortlichen einen gefassten Beschluss revidieren müssen. Das damit verbundene Eingeständnis eines Fehlers fällt natürlich nicht leicht und damit gestaltet sich eine „Umsiedlung“ der Plastikteile entsprechend schwierig.

Vielleicht sollten die Verantwortlichen über einen Spruch von Konfuzius nachdenken: „Wer einen Fehler gemacht hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen zweiten“.

Die Tübinger Radler, die ihre Stadterkundung bereits abgeschlossen hatten, präsentierten in bestem Schwäbisch auch gleich einen Lösungsvorschlag: „Da dronde, neba‘m Fluss, do passed de Doil na.“