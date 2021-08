Schön hergerichtete Häuserfassaden

Tauberbischofsheim. In unserer Serie „Nachgeschaut in Büscheme“ fällt der Blick auf den Sonnenplatz. Es hat mehrere Jahrzehnte gedauert, ehe wieder der freie Blick vom oberen Ende der Fußgängerzone über den Sonnenplatz Richtung Bahnhofstraße möglich wurde. Die riesigen Platanen, die Vor- und Nachteile für die Anwohner mit sich brachten, sind Geschichte. Bevor nun die Neugestaltung und Neubepflanzung mit jungen und niedrigeren Bäumen erfolgt, kann man die Sicht auf die teilweise wunderschön hergerichteten Häuserfassaden genießen. Ein ganz besonderes Schmuckstück ist das sehr aufwendig renovierte „Görres-Haus“ – aus der Bildperspektive in der Bildmitte am linken Rand des Sonnenplatzes zu erkennen. Es lohnt sich allemal, schon allein wegen diesem Haus an dem zentralen Ort, den Blick über den Platz schweifen zu lassen. bege

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1