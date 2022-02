Schnelle, passgenaue Hilfe ermöglichen

Main-Tauber-Kreis. Das Jugendamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis hat in Zusammenarbeit mit Vertretern der Schulen und der Freien Jugendhilfe ein digitales Informationspaket für pädagogische Fachkräfte, Lehrkräfte und Eltern veröffentlicht.

Unter www.main-tauber-kreis.de/schule-und-jugendhilfe wurde eine Plattform geschaffen, auf der sich jeder Ratsuchende einen Überblick über die verschiedenen Angebote und Verfahrensabläufe so-wohl der Schule als auch der Jugendhilfe verschaffen kann.

Kindern und Jugendlichen in Not und mit Schwierigkeiten soll nicht nur schnell, sondern auch so passgenau wie möglich geholfen werden. Die Onlineplattform ist aufgegliedert in die Schwerpunktthemen Kinderschutz, Beratung, Schulbegleitung und Hilfen zur Erziehung.

Dort kann nach konkreten Unterstützungsmöglichkeiten gesucht werden.

Diese Unterstützungen reichen von niederschwelligen Hilfen, die keine Bewilligung erfordern und keine Kosten entstehen lassen, bis hin zu umfangreichen und komplexeren Hilfesystemen.

In kurzen präzisen Beschreibungen wird der Kern der jeweiligen Hilfeart erfasst und dargestellt.

Auch Best-Practice-Beispiele finden sich auf der Onlineplattform. Jeder Berater und die Hilfesuchenden können sich je nach Thematik informieren und konkrete Ansprechpartner finden.

Hierdurch kann die Vernetzung verbessert und der Zugangsweg zu Unterstützungsangeboten vereinfacht werden.

Kinder und Jugendliche verbringen sehr viel Zeit in der Schule.

Gibt es dort Schwierigkeiten, sind diese häufig auch mit Problemen im familiären Umfeld verbunden oder kommen im Freundeskreis und damit im sozialen Umfeld zum Tragen.

Umgekehrt spiegeln sich sozial-emotionale Belastungen häufig in der Leistungsbereitschaft und -fähigkeit, aber auch generell im Verhalten junger Menschen wider.

Die Schule als Lebensfeld, neben dem familiären Umfeld, hat nicht zuletzt durch die zunehmende Ganztagsbetreuung an Schulen an Bedeutung gewonnen. Leben, Lernen, Freizeit, Essen und Spielen finden seit langem nicht mehr nur im privaten Raum statt, sondern vermehrt in den Schulen.

Dies hat dafür gesorgt, dass auch viel mehr private oder persönliche Themen von jungen Menschen mit in die Schule gebracht werden.

Das Staatliche Schulamt Künzelsau und die Schulen im Main-Tauber-Kreis wurden durch ein Schreiben auf die Onlineplattform aufmerksam gemacht und hingewiesen. lra