Schlosskonzerte - Marc Secara und seine Band präsentieren am 23. Januar um 20 Uhr in der Stadthalle „Strangers in the Night: The Hits of Bert Kaempfert“ Schlosskonzerte Tauberbischofsheim: Zeitlose Klassiker des „easy listening” erklingen

