Schlechte Situation für Schwimmer

Tauberbischofsheim. Nach mehr als drei Monaten ist die Saison im Tauberbischofsheimer Freibad zu Ende. Das bedeutet nicht nur für die DLRG-Ortsgruppe, dass man sich ab sofort wieder bis zum nächsten Sommer mit einer „bäderlosen“ Kreisstadt konfrontiert sieht: auch Herzsportgruppen, Mitglieder von Rheumaligen, Schulklassen und weitere Nutzer stehen vor dem Problem, dass man erneut monatelang nicht mehr schwimmen gehen kann in Tauberbischofsheim.

Schon vor einem Jahr wurde das letzte Hallenbecken in der Kreisstadt geschlossen. Seitdem stellt sich die Frage, ob es sich eine Stadt wie Tauberbischofsheim überhaupt erlauben kann, für die meiste Zeit des Jahres kein öffentliches Bad mehr zu haben.

Der Landesverband der DLRG befürchtet durch fehlende Badeanstalten bereits eine Generation von Nichtschwimmern. Dazu kommt, dass das Frankenbad sanierungsbedürftig ist: die beiden Becken des Freibads in Tauberbischofsheim haben ein Fassungsvermögen von 2400 Kubikmetern. In der eben zu Ende gegangenen Saison sind aus dem Becken täglich mehrere Dutzend Kubikmeter Wasser durch Risse im Beton entwichen. Im Juni waren es an einem einzigen Tag sogar 258 000 Liter. Finanziell schlägt der Wasserverlust für die Stadtverwaltung trotzdem kaum zu Buche, weil der Wasseraustritt durch einen nahe gelegenen Brunnen egalisiert wird.

Die Sanierung des Beckens scheint also alternativlos zu sein, wird allerdings einige Zeit in Anspruch nehmen, erklärt Bürgermeisterin Anette Schmidt in einem aktuellen FN-Video: „Das Becken ist schon seit vielen Jahren undicht und muss dringend saniert werden. Der Beschluss ist bereits gefasst und der Fachplaner beauftragt. Nach der Bade-Saison 2023 soll damit begonnen werden.“

Die Kritik an der „bäderlosen“ Kreisstadt wird allerdings immer wieder von verschiedenen Stellen vorgetragen. Bei der Stadt beruft man sich auf die immens hohen Bau- und Unterhaltungskosten eines kompletten Neubaus. Ganz aus dem Kopf scheint ein neues Hallenbad allerdings trotzdem nicht zu sein, berichtet die Verwaltungschefin: „Bei der Freibadsanierung wollen wir uns eine Hintertüre offen halten: die Technik soll so gestaltet werden, dass möglicherweise irgendwann mal ein Hallenbad angedockt werden könnte.“

Info: Der Film ist auf der Homepage der Fränkischen Nachrichten unter www.fnweb.de zu sehen – außerdem auch auf dem youtube-Kanal und über die Facebook-Seite der FN.