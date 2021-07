Scheffelpreis geht diesmal an Luisa Ille

Tauberbischofsheim. Die Abiturienten haben mit einem Gesamtschnitt von 1,8 ein weit über dem Landesdurchschnitt liegendes Ergebnis erzielt. Für sehr gute Einzelleistungen gab es zudem Preise.

16 Schüler erhielten eine Auszeichnung für herausragende Leistungen. Sie erzielten einen Notendurchschnitt von 1,5 und besser. Es sind dies: Judith Ries, Luisa Ille (beide 1,0), Silas Paul, Clara Murphy (beide 1,1), Katharina Derpa, Sophie Schneider, Jonas Imhof (alle 1,2), Nina Hönninger, Amelie Mark (beide 1,3), Annabel Füger (1,4) sowie Rebecca Weller, Sarah Ballweg, Miriam Werner, Simon Graner, Maja Beuschlein und Paulina Krug (alle 1,5).

Herausragende Leistungen

Die neue Trägerin des Scheffelpreises, Luisa Ille. © Ulrich Feuerstein

Darüber hinaus erhielten zahlreiche Abiturienten Preise für herausragende Leistungen in einzelnen Fächern. Mit einer Vielzahl von Preisen wurde Judith Ries bedacht. Sie bekommt als notenbeste Abiturienten mit einem Schnitt von 1,0 den von der Stadt gestifteten Koldschmidt-Preis. Darüber hinaus gingen an sie Fachpreise in Mathematik, Französisch und Musik. Außerdem ist sie für ein Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes vorgeschlagen. Preise sammelte auch Luisa Ille. So nahm sie den Scheffelpreis für die beste Leistung in Deutsch entgegen. Hinzu kamen Fachpreise in Deutsch, Mathematik und Englisch. Sie ist ebenfalls für ein Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes vorgeschlagen.

Silas Paul heimste ebenso viele Preise ein. An ihn gingen der Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker und der Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung. Außerdem bekam er Fachpreise in Mathematik, Chemie und Musik. Latein lebt. Katharina Derpa, Jonas Imhof und Rebecca Weller können das bestätigen. Alle drei erhielten jeweils einen Preis der Stiftung „Humanismus heute“ und einen Fachpreis. Dazu gab es weitere Fachpreise: für Katharina Derpa einen in Mathematik, für Jonas Imhof einen in Deutsch und für Rebecca Weller einen in Musik.

Geschichte ist Sophie Schneiders Leidenschaft. Ihr Lieblingsfach bescherte ihr den Geschichtspreis des Historischen Vereins für Württembergisch Franken und einen Fachpreis. Außerdem erhielt sie einen Fachpreis in Französisch. Für Chemie brennen Katharina Koppe und Jannis Busch. Beide wurden jeweils mit dem Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker sowie einem Fachpreis ausgezeichnet. An Katharina Koppe ging zudem ein Fachpreis in Mathematik.

Fachpreise vergeben

Fachpreise erhielten zudem: Sarah Ballweg (Mathematik), Maja Beuschlein (Deutsch), Tom Beuschlein (Mathematik, Biologie), Annabel Füger (Biologie), Simon Graner (Biologie), Nina Hönninger (Deutsch, Französisch, Sport), Jonas Imhof (Deutsch, Latein), Paulina Krug (Biologie), Amelie Mark (Englisch, Französisch), Clara Murphy (Englisch, Musik, Mathematik), Jan Philipp (Sport), Samuel Quenzer (Englisch), Eva-Marie-Reith (Geographie), Hannah Schlenker (Englisch), Lisa-Marie Seidel (Biologie, Geografie), Leonie Spitzer (Englisch, Biologie), und Miriam Werner (Mathematik).

Für Engagement wurden belohnt: Florian Andriessens (Musik), Jannis Busch (Klettern), Katharina Derpa (Fechten), Simon Graner (Basketball), Sophia Henn (Musik), Amelie Mark (Musik), Clara Murphy (Musik), Silas Paul (Musik, Klettern), Samuel Quenzer (Musik), Eva-Marie-Reith (Musik), Judith Ries (Musik), Dominik Sallath (Musik), Magdalena Savelev (Musik), Katharina Schuhmacher (Musik), Rebecca Weller (Musik) und Miriam Werner (Musik). Vom Verein der Freunde gestiftete Sonderpreise erhielten Thea Ploeger und Sophie Schneider aufgrund ihres Einsatzes in der Schülermitverantwortung. Für die Schulgemeinschaft waren Florian Andriessens, Luisa Ille, Clara Murphy, Judith Ries, Moritz Rogler und Rebecca Weller engagiert. feu