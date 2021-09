Schatzsuche per GPS und Karte

Tauberbischofsheim. Im Rahmen des Kinderferienprogramms der Stadt Tauberbischofsheim hat das Vermessungs- und Flurneuordnungsamt des Landratsamt s vor kurzem einen Karten-Lese-Kurs angeboten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fünf Jungen und Mädchen ergriffen die Gelegenheit, einen Einblick in die Kunst des Kartenlesens und der Vermessungstechnik zu erhalten. Die Aktion wurde von Vermessungshauptsekretär Rainer Schiefermeyer geleitet. Dabei wurde er von Kathrin Kaufmann und Patricia Trabold unterstützt.

Nachdem alle Kinder im Technischen Kreishaus am Wellenberg erste Einblicke in Vermessungsgeräte erhalten hatten, mit denen Lage und Höhe von Punkten und Objekten bestimmt werden, folgte eine Power-Point-Präsentation. Hier lernten die Kinder, eine Karte richtig zu lesen, zum Beispiel einen Stadtplan, eine Wanderkarte oder topographische Karten. Es wurden Geräte zur Hilfe beim Navigieren aufgezeigt, wie GPS-Empfänger oder ein Kompass zum Ausrichten einer Karte.

Bei der Schatzsuche suchten die Kinder per GPS-Empfänger und Karte den Weg zum Ziel. Es mussten mehrere Stationen durchlaufen werden, etwa die Überprüfung eines Vermessungspunktes oder das Messen eines Gebäudemaßes. Die Kinder hatten so die Möglichkeit, ihr theoretisch gewonnenes Wissen in die Praxis umzusetzen. Am Ziel angelangt konnten die Kinder mit Hilfe der ermittelten Zahlen schließlich auch den Schatzkoffer knacken – sehr zur Freude aller Beteiligten. Nach der Schatzsuche wurde noch der Sieger eines Preisrätsels bekannt gegeben. Die Gewinner bekamen sich Sachpreise des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2