„Schatzkiste“ fördert Kinder und vermittelt Werte

Tauberbischofsheim. „Schatzkiste“ heißt ein noch junger gemeinnütziger Verein in der Kreisstadt, der im September vergangenen Jahres gegründet wurde. Sein Zweck: Familien unterstützen und Integration fördern, sich mit anderen vernetzen, ohne in bereits bestehende Strukturen einzugreifen.

Silke und Joel Frey haben selbst vier Kinder. Sie wissen nur zu gut, was Familien zu leisten haben, wie schwer es manchmal ist, alles unter einen Hut zu bekommen. „Uns geht es gut“, sagt die Vereinsvorsitzende der „Schatzkiste“ und Sozialpädagogin Silke Frey. „Unsere Idee bei der Vereinsgründung war, etwas von dem, was wir haben, weiterzugeben“, ergänzt ihr Mann Joel.

Rund zwei Jahre schlummerte der Plan bereits in ihren Köpfen. Was macht Sinn, wo ist ein Bedarf, fragten sie sich. Außerdem mussten sie sich in das Vereinsrecht einarbeiten. Auch galt es, Mitstreiter zu finden, von denen acht zu den Gründungsmitgliedern gehören.

Idee schlummerte lange

„Wir wollen uns mit der ,Schatzkiste’ in die Gesellschaft einbringen“, berichtet Joel Frey, der derzeit eine einjährige Weiterbildung zum Wildnis- und Erlebnispädagogen absolviert. Während der kalten Jahreszeit bietet das Dreier-Team aus Silke und Joel Frey und Angelika Füting-Lippert jeweils donnerstags von 16.30 bis 18 Uhr ein Programm für Kinder von vier bis elf Jahren in der Sporthalle der Gewerblichen Schule.

Toben, spielen und mehr

In der Halle tummeln sich Jungen und Mädchen. Es wird gelaufen und getobt, dann greift der vorbereitete Plan. Geschicklichkeits- und Wettspiele stehen auf dem Programm, teilweise treten zwei Gruppen gegeneinander an. Wenn es heißt, zur Ruhe zu kommen und zuzuhören, geben das die Erwachsenen mit hochgehaltener Hand an. Es klappt.

Nach dem vorbereiteten Plan werden zwei Gruppen gebildet. Die Größeren spielen Fußball, die Kleineren kurven mit Rollenboards durch die andere Hallenhälfte. Zum Abschluss treffen sich alle auf einer dicken blauen Matte und hören eine Geschichte.

„Unser Verein möchte flexibel auf den gesellschaftlichen Bedarf vor Ort reagieren. Im Moment nehmen zum Beispiel auch ukrainische Familien unsere Angebote sehr dankbar an“, beschreibt Angelika Füting-Lippert das Konzept. Vor der Vereinsgründung haben sie innerhalb Tauberbischofsheims geschaut, was für Angebote für Kinder da sind. Krabbelgruppen gibt es, auch das Netzwerk Familie bietet eher etwas für kleinere Kinder. Deshalb haben sie ein Programm für die Altersgruppe erstellt, für die es kaum etwas gibt.

Wenn das Wetter wieder wärmer wird, werden sie die Treffen draußen – in erster Linie am Waldspielplatz auf dem Hamberg – anbieten. Mit dem wöchentlich wechselnden Programm ist Vielfalt garantiert. Auch die Eltern werden, wie etwa beim Familiennachmittag im Advent, mit einbezogen.

Themen besprechen

Wichtig ist dem Verein die Werte- vermittlung: Bitte- und Danke-Sagen, Hilfsbereitschaft, Toleranz und Respekt. Bei jedem Treff wird außerdem über Themen wie Freundschaft oder Familie, Natur oder Umweltschutz gesprochen. Darüber hinaus sind die Macher offen für Wissens- oder kulturelle Fragen.

Arbeit vorstellen

„Wir sind noch im Anfangsstadium“, beschreibt Joel Frey den momentanen Stand. Nach und nach will sich die „Schatzkiste“ aber bei allen Institutionen und bei den anderen Vereinen der Stadt vorstellen und eruieren, mit welchen Angeboten oder Ideen sie wen unterstützen kann. Vorstellbar ist für Silke Frey auch die Sprachförderung von Kindern. Die Angebote sollen offen sein. „Jedes Kind kann kommen und soll profitieren“, so die Vereinsvorsitzende. Das Ziel der „Schatzkiste“ lautet: „Wir wollen als Verein nicht unser eigenes Süppchen kochen, sondern ergänzend für die Kinder da sein, die unser Angebot nutzen möchten.“