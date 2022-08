Schaden ist deutlich sechsstellig

Tauberbischofsheim. Ein ganz erheblicher Schaden sei durch das 15 bis 20 Stunden laufende Wasser aus dem Hausanschluss an Bauteil C des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ) entstanden, so Bürgermeisterin Anette Schmidt als erste Einschätzung. Rund 50 Kubikmeter hätten das gesamte Untergeschoss geflutet, die Gipskartonplatten seien feucht. Erste Gutachter und Vertreter von Versicherungen hätten den Schaden auf einen deutlichen sechsstelligen Bereich geschätzt. 15 Lüfter und Trockner laufen bereits. Der Parkettboden muss nun alle zwei bis drei Meter geöffnet werden, um Feuchtigkeit im Fußbodenaufbau im Vakuumverfahren heraus zu blasen. Ob eventuell der komplette Parkettboden raus muss, steht noch nicht fest.

Rund drei Wochen wird die Trocknung im gerade neu eröffneten SBBZ dauern, mit zwei Wochen wird für den Rückbau gerechnet. Wie es für die Schülerinnen und Schüler nach den Ferien weitergeht, steht auch noch nicht konkret fest. Schulleitung und die Stadt als Schulträgerin arbeiten derzeit fieberhaft an einer Lösung. hvb