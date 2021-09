Sanierung Kläranlage Tauberbischofsheim: "Investition in die Zukunft"

Die Kläranlage der Kreisstadt steht vor einer Generalsanierung im laufenden Betrieb. Am Ende dieses Prozesses werden unter dem Strich Gesamtkosten im zweistelligen Millionenbereich stehen.

Tauberbischofsheim. Der Kläranlage in der Kreisstadt werden die Abwässer von Tauberbischofsheim und seinen Stadtteilen sowie aus Großrinderfeld und Werbach zugeführt. Zusätzlich wird dort der Klärschlamm der Anlagen Königheim, Gerchsheim und Kleinrinderfeld angenommen und behandelt.

Blick auf den defekten und stillgelegten Faulturm. © Fabian Greulich

Im Rahmen eines Vorort-Termins wurden die Mitglieder des Gemeinderats über die Pläne zur Sanierung der in die Jahre gekommenen Anlage informiert. Sie erhielten einen Einblick in die technischen Abläufe sowie einen Eindruck von den größten Problemstellen.

„Wasser und Abwasser sind vielleicht die wichtigsten und elementarsten Aufgabenbereiche einer Kommune. Das wird sehr oft unterschätzt. Es ist einfach selbstverständlich geworden, dass gutes, klares Wasser aus dem Hahn kommt und Schmutzwasser im Abfluss verschwindet“, sagte Bürgermeisterin Anette Schmidt. Umso wichtiger sei es, eine funktionstüchtige und leistungsfähige Kläranlage zu haben.

„Um dies weiterhin gewährleisten zu können, werden wir in den nächsten Jahren ziemlich viel Geld in unsere Anlage investieren müssen. Aber es ist eine Investition in die Zukunft“, so Schmidt.

„Die Problematik der anstehenden Sanierungen ist, dass im laufenden Betrieb gebaut werden muss. Die Kläranlage kann ja nicht einfach außer Betrieb genommen werden. Trotz der anstehenden Umbaumaßnahmen müssen die gesetzlich vorgeschriebenen Ablauf- und Reinigungswerte eingehalten werden“, erläutert Bauamtsleiter Zoltan Szlaninka im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

Hinzu komme, dass ein „normaler“ Austausch der betroffenen Anlagen nicht möglich sei. Szlaninka: „Eine defekte Schnecke kann nicht wieder durch eine baugleiche Schnecke ersetzt werden. Hintergrund ist, dass im Zuge der Sanierungen auch künftige Anforderungen an Reinigung und strengere Ablaufwerte mit berücksichtigt werden müssen. Es macht keinen Sinn, solch hohe Investitionen zu tätigen und nicht gleichzeitig auch zu untersuchen, ob künftige Anforderungen ebenfalls berücksichtigt werden können. Dies haben wir getan.“

Zoltan Szlaninka fasst für die FN und ihre Leser die wesentlichsten Sanierungsschritte zusammen:

Sanierung Zulaufhebewerk: Das Zulaufhebewerk hebt die ankommenden Rohwässer an, damit diese der Kläranlage und der folgenden Reinigung zugeführt werden können. Es besteht aus zwei kleineren und einer größeren Schneckenpumpe. Diese sind teilweise defekt und nicht mehr betriebsbereit. Durch den Einbau größerer Schnecken soll die Förderleistung erhöht werden. Schwierig in der Umsetzung ist, dass im Betrieb saniert werden muss und die ankommenden Rohwässer über Provisorien gepumpt werden müssen. Kosten: rund 900 000 Euro.

Sanierung Schlammpumpwerke und Gebläsestation: Derzeit erfolgt die Rückführung des Schlamms aus der Nachklärung in die biologische Reinigungsstufe über zwei Schneckenpumpen. Eine davon ist nicht mehr betriebsbereit. Die nötige Förderleistung wird nicht mehr erreicht.

Um für die Zukunft gerüstet zu sein, muss nicht nur das Rücklaufschlammpumpwerk erneuert, sondern auch das Rezirkulationsschlammpumpwerk erweitert und die Gebläsestation erneuert und versetzt werden. Die bestehenden Anlagen sind nicht mehr ausreichend dimensioniert und es bestehen betriebliche Probleme. Kosten: rund zwei Millionen Euro.

Filtration zur Phosphorelimination: Um künftig für weitergehende Reinigungsanforderungen gerüstet zu sein, wurden auch nachgeschaltete Filtrationen zur Phosphorelimination untersucht, wie auch eine vierte Reinigungsstufe für Spurenstoffelimination (synthetische Stoffe, Arzneimittel, Röntgenkontrastmittel, Biozide, Industriechemikalien und so weiter). Eine Umsetzung ist momentan allerdings noch nicht vorgesehen. Kosten: rund 6,1 Millionen Euro.

Weitere Maßnahmen: Zusätzlich sind auch die Vorklärbeckenräumer zu sanieren, die Einlaufbauwerke zu optimieren und noch verschiedene Betonsanierungsarbeiten vorzunehmen. Kosten: Hier liegen noch keine Berechnungen vor.

Hochlastfaulung: Sie soll saniert und dem Stand der Technik angepasst werden. Aufgrund von Lochfraß wurde einer von zwei Faultürmen bereits stillgelegt (die FN berichteten). Vorteil der Hochlastfaulung (Projekt des Fraunhofer Instituts) ist die sehr kurze hydraulische Aufenthaltszeit (fünf bis sechs Tage) im Vergleich zu Standard-Faulbehältern (20 Tage). Durch den kürzeren Aufenthalt reduziert sich das benötigte Volumen deutlich. Die neue Hochlastfaulung wird nun dem Stand der Technik angepasst. Dazu wird ein neues Funktionsgebäude gebaut. Verfahrenstechnik, Leitrohre, Elektro- und Maschinentechnik sowie Kondensat-Entwässerung werden erneuert. Der vorhandene Gasbehälter mit momentan 250 Kubikmetern Gasspeicher wird durch einen größeren Speicher (1000 Kubikmeter) ersetzt. Dies ermöglicht einen sicheren Betrieb, da bei einer Gasüberproduktion das Gas gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt den vorhandenen Blockheizkraftwerken (BHKW) zugeführt werden kann. Kosten: rund 1,3 Millionen Euro.

Abschließend betont Zoltan Szlaninka: „Die Kläranlage ist der größte Energieverbraucher der Stadt Tauberbischofsheim. Es ist sowohl aus nachhaltigen und klimaneutralen Energiegewinnungsgründen wie auch aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll, das vorhandene Faulgas zu nutzen und über eigene Kraftwerke Strom zu erzeugen.“ Pro Tag produziere man zwischen 600 und 700 Kubikmeter Gas, welche auch komplett den BHKW zur Stromerzeugung zugeführt würden. Darüber würden etwa 40 Prozent des Eigenenergiebedarfs abgedeckt.