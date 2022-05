Sanierung des Sportplatzes geplant

Dittwar. In Dittwar im Muckbachstüble fand die Jahreshauptversammlung des TSV Dittwar statt. Auf der Tagesordnung standen Neuwahlen, die Berichte der einzelnen Abteilungen und Ehrungen.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Mathias Lotter folgte das Totengedenken für die verstorbenen Vereinsmitglieder.

Rückblick

Mathias Lotter hielt in seinem Bericht Rückschau auf das vergangene Jahr. Neben den sportlichen Aktivitäten hielt den Verein das Thema Corona weiterhin auf Trapp. Aufgrund der Pandemielage konnte nicht so viel wie vorgenommen umgesetzt werden. Geplante Veranstaltungen, wie ein Fest zum 90-jährigen Vereinsjubestehen und 20-jährigen Bestehen der Damenmannschaft sowie die Maiwanderung, das Kinderspielfest und die Halloweenparty fielen aus. Mittlerweile konnte das Vereinsleben wieder einigermaßen normalisiert werden. Eine Maiwanderung mit anschließendem Fest fand dieses Jahr wieder statt. Geplant sind noch ein Kinderspielfest und eine Halloweenparty. Zudem wird der Sportplatz saniert und das Geländer der Terrasse wird erneuert. Ein Dank ging an die Stadt Tauberbischofsheim und den Badischen Sportbund für die Zusammenarbeit.

Schriftführerin Natascha Lotter stellte die Mitgliedersituation des Vereins dar. Zum 1. Januar 2021 zählte der TSV Dittwar 376 Mitglieder – sechs mehr als zum 1. Januar 2020. Die Zahl der jugendlichen Mitglieder erhöhte sich um zwei von 37 auf 39. Die Abteilung Fußball hat aktuell 262 Mitglieder, die Tennisabteilung 80 Mitglieder und die Abteilung Turnen 82 Mitglieder.

Jugendleiter Nils Lotter berichtete über die sehr gute Jugendarbeit der Abteilung Tennis. Auch die Abteilung Fußball profitiert mittlerweile von jungen Nachwuchsspielern aus den eigenen Reihen. Im Rahmen des Projektes Pfiff – eine Kooperation mit dem Kindergarten – wird den Kindern die Sportarten Fußball, Tennis und Turnen näher gebracht. An der diesjährigen Ostereiersuche beteiligten sich 52 Kinder.

Der Kassenbericht 2021 wurde vom Kassenwart Stefanie Lotter vorgetragen. Die beiden Kassenprüfer Herbert Lotter und Tobias Zegowitz bescheinigten ihr eine einwandfreie Kassenführung.

Die Aktivitäten der Turnabteilung stellten Angelika Fast und Sabrina Edzards vor. Während die Outdoor Angebote wie Nordic Walking und Fahrradfahren – unter anderem eine Fahrradtour nach Sonderhofen zum Brückenbaron – uneingeschränkt fortgeführt werden konnten, legte Corona die Angebote innerhalb der Halle zunächst lahm. Auch die jüngsten Mitglieder, die Krabbelgruppe Rennmäuse, traf sich hauptsächlich draußen. Ab Herbst 2021 konnte unter bestimmten Auflagen auch wieder in der Halle trainiert werden. Die Angebote Aerobic/Gymnastik, Pilates, Bodyweight HIIT wurden rege angenommen. In den Sommermonaten setzen die Indoor-Angebote aus und starten wieder im September beziehungsweise Oktober.

Den Bericht der Damenmannschaft trug Susanne Hammrich vor. Die Saison 2020/21 wurde nach nur fünf Spieltagen auf dem dritten Tabellenplatz abgebrochen und nicht gewertet. Verletzungsbedingt oder aufgrund Umzugs mussten einige Spielerinnen verabschiedet werden. Zudem sind viele Spielerinnen wegen Studium oder Beruf nur sporadisch präsent. Glücklicherweise kamen zu Beginn der Saison sechs Spielerinnen aus der B-Jugend von Tauberbischofsheim hinzu. Mit Janin Faulhaber als Trainerin und Mariella Rammelt als Torwarttrainerin bleibt das Trainerteam bestehen und wird durch die beiden Betreuerinnen Stefanie Hartnagel und Susanne Hammrich komplettiert. Sportlich lief es in der siebten Saison der Spielgemeinschaft noch besser als in den Jahren zuvor. Mit 24 Punkten aus neun Spielen landeten sie auf dem ersten Platz und konnten den „Titel“ des Herbstmeisters für sich gewinnen. Für die Saison 2021/22 visiert das Team die Tabellenspitze an.

Der Bericht der Altherren-Abteilung erfolgte durch Werner Both. Viele Aktivitäten aus früherer Zeit finden nicht mehr statt, wie Fußballspiele oder Kappenabend. Im Wechsel zusammen mit Tauberbischofsheim wird eifrig trainiert, während die nicht mehr ganz so Rüstigen sich aufs Laufen und Fahrradfahren konzentrieren. Eine Radtour am Vatertag, eine alte Tradition, wird dieses Jahr wieder durchgeführt.

Patrick Gausrab trug den Bericht der Herrenmannschaft vor. Nachdem die fünfte Saison 2020/21 der Spielgemeinschaft Dittwar/Heckfeld nach sechs Spieltagen aufgrund der Corona-Pandemie annulliert wurde, startete man im August in die Saison 2021/22 mit Thomas Lotter als Spielertrainer. Zur Winterpause stand man auf dem achten Tabellenplatz. Die Planungen für die Saison 2022/23 laufen. Auch der ein oder andere Neuzugang steht im Raum. Thomas Lotter bleibt Spielertrainer. Ihm zur Seite stehen künftig Marek Rosinski und Manuel Both. Ein besonderer Dank ging an Joachim Spieß, der in der nächsten Saison nicht mehr zur Verfügung stehen wird.

Jennifer Vonier zog für die Abteilung Tennis Bilanz. Ab Sommer 2021 konnte der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden. Dennoch war die Saison von vielen Unregelmäßigkeiten geprägt, da jede Mannschaft zu jedem Zeitpunkt ohne Strafen ihre Anmeldung zurückziehen konnte. Training fand im Winter 2021/22 für fast alle Altersklassen statt. Für den Sommer 2022 erhofft man sich eine normale Tennissaison.

Nachdem der Vorstand einstimmig entlastet wurde, folgten die Neuwahlen. Als Vorsitzender Wirtschaftsbetrieb wurde Florian Niklas, als Schriftführerin Natascha Lotter und als Abteilungsleiterin Tennis Jennifer Vonier einstimmig wieder gewählt. Einstimmig bestätigt wurden als Vertreter der Alten Herren Erich Lotter, Werner Both und Walter Bartholme. Janin Faulhaber und Susanne Hammrich wurden ebenfalls einstimmig als Vertreter Damenfußball bestätigt.

Ehrungen

Es folgten Ehrungen für langjährige Vereinsmitgliedschaft durch den Vorsitzenden Mathias Lotter.

Für 25 Jahre wurden geehrt: Eileen Müller, Marion Lotter, Sina Schüßler, Nadja Heerd, Anja Schüßler, Jürgen und Sigrid Hammrich, Heike Behringer, Jürgen Hammrich.

Für 40 Jahre: Ingrid Hildebrandt, Mechthild Link, Frank Pfeuffer.

Für 50 Jahre: Kurt Hammrich, Otmar Link, Armin Rack, Berthold Withopf.

Für 60 Jahre: Reinhold Ruhland, Kurt Schmitt.

Der Vorsitzende des Fußballkreises Tauberbischofsheim, Jürgen Umminger, ehrte folgende Spieler.

Spielerehrennadel: Patrick Gausrab, Raphael Hehn.

Spielerehrennadel in Gold: Ralf Lotter, Steffen Withopf.