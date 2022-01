Saisonstart ist verschoben

Tauberbischofsheim. Der Saisonstart der Schlosskonzerte ist verschoben – Marc Secara und sein Orchester gastieren erst 2. Oktober in der Stadthalle. „Stangers in the Night – The World Hits of Bert Kaempfert“. Mit diesem Programm sollte die 34. Saison der Tauberbischofsheimer Schlosskonzerte am Sonntag, 23. Januar, starten. Jetzt wurde das Konzert auf den 2. Oktober um 20 Uhr verschoben.

Auftakt am 27. März

Der Auftakt der Schlosskonzerte ist laut Stadtverwaltung nun am Sonntag, 27. März, geplant. Das Kurpfälzische Kammerorchester Mannheim und der Violinist Paul Erb spielen Werke von Elgar, Mendelssohn Bartholdy und Hamerik. Bereits gekaufte Karten erhalten ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden.