Saisonauftakt „Abendlied vom Türmersturm“ wird nachgeholt

Tauberbischofsheim. Das „Abendlied vom Türmersturm“ startete bereits Ende April auf dem Schlossplatz in die neue Saison. Aufgrund der niedrigen Inzidenzzahlen im Zusammenhang mit Covid19 wird der offizielle Auftakt des Turmblasens nun an diesem Freitag mit einem entsprechenden Rahmenprogramm nachgeholt. Die Stadt- und Feuerwehrkapelle unter der Leitung von Gustav Endres stimmt an diesem Freitag ab 20.15 Uhr mit einem Platzkonzert auf dem Schlossplatz musikalisch auf das Turmblasen ein. Die wunderschöne Kulisse des Schlosses in Verbindung mit dieser wöchentlichen Serenade zaubert dabei eine stimmungsvolle Atmosphäre auf den Schlossplatz. Das Abendlied vom Türmersturm wird von den Fränkischen Nachrichten präsentiert und von der Netze BW unterstützt. Bild: Stadtverwaltung

