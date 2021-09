Tauberbischofsheim. „Die Freibadsaison 2021 ist vorbei. Aufgrund der Corona-Pandemie war es erneut eine Saison unter erschwerten Bedingungen. Bedingt durch die Hygieneauflagen und einen durchwachsenen, regenreichen Sommer war die Besucherzahl wie im Vorjahr sehr gering.“ Dies geht aus einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung hervor. Unter dem Strich besuchten rund 34 000 Badegäste das Frankenbad. Der größte Besucher-Ansturm war am 16. Juni mit 1280 Besuchern zu verzeichnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Hygienekonzept habe auf dem Freibad-Areal habe bereits im 2020 gut funktioniert und sei daher ohne Anpassungen in der Freibadsaison 2021 beibehalten worden. Das Schwimmbadteam unter Leitung von Klaus Jorke habe beispielsweise Sprungtürme und Wasserrutsche so oft dies aufgrund des Andrangs im Schwimmbecken möglich war, geöffnet. Die Tatsache, dass auf Online-Anmeldungen verzichtet wurde und ein Spontanbesuch fast immer möglich war, sei von den Besuchern genauso geschätzt worden, wie die Tatsache, dass es in diesem Jahr wieder Saisonkarten gab. „Es war erneut eine schwierige Badesaison, die uns besonders gefordert hat. Dank des vorbildlichen Verhaltens unserer Badegäste und des Engagements unseres Schwimmbadteams, ist sie problemlos verlaufen und darüber sind wir froh“, so Bürgermeisterin Anette Schmidt.