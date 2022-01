Eine Machbarkeitsstudie soll die Chancen eines S-Bahn-Netzes in Mainfranken eruieren, in das auch der Main-Tauber-Kreis mit integriert werden soll. Was denkt man hier vor Ort im Taubertal über derartige Pläne? Die FN haben sich erkundigt.

Main-Tauber-Kreis. Mit der S-Bahn im Stundentakt zwischen 5 und 24 Uhr aus Wertheim, Tauberbischofsheim oder Bad Mergentheim direkt nach Würzburg und

...