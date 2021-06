Rund sieben Prozent der Bürger des Main-Tauber-Kreises leiden an COPD

Acht neue Coronavirus-Infektionen Inzidenzwert liegt am Freitag im Main-Tauber-Kreis laut RKI bei 28,7

Acht neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden am Freitag im Kreis bestätigt. Sieben Personen sind in häuslicher Isolation, einer wird stationär behandelt. Es handelt sich in allen Fällen um Kontaktpersonen zu bereits bekannten Fällen. Für ihre Kontaktpersonen wurde wiederum, sofern erforderlich, Quarantäne angeordnet und eine Testung veranlasst. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Kreis beträgt nun 5070. Weitere 20 Leute genesen Die Zahl der bereits Genesenen steigt um 20 auf 4870. Somit sind derzeit 111 Personen im Kreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Diese Fälle verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen (Zahl neuer Fälle jeweils in Klammern): Ahorn: 0, Assamstadt: 0, Bad Mergentheim: 17 (+1), Boxberg: 7, Creglingen: 0, Freudenberg: 1, Großrinderfeld: 5, Grünsfeld: 1, Igersheim: 1, Königheim: 1, Külsheim: 1 (+1), Lauda-Königshofen: 25 (+1), Niederstetten: 3, Tauberbischofsheim: 8 (+2), Weikersheim: 2 (+1), Werbach: 0, Wertheim: 38 (+2), Wittighausen: 1. Die 7-Tage-Inzidenz lag im Kreis am Freitag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 28,7. Die 7-Tage-Inzidenz beschreibt die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen (29. Mai bis 4. Juni) je 100 000 Einwohner. Angesichts der sinkenden Inzidenzen in vielen Kreisen hat die Landesregierung weitere Lockerungen und Erleichterungen beschlossen. Die neuen Regelungen der Corona-Verordnung gelten im Wesentlichen ab Montag, 7. Juni. Die relevantesten Änderungen im Überblick: Modifizierung erfolgt Es erfolgt eine Modifizierung der Öffnungsstufen 1 bis 3. So sind nun auch Vortrags- und Informationsveranstaltungen abhängig von der jeweiligen Öffnungsstufe mit 100 Personen im Freien (Stufe 1, aktuell im Kreis), 250 Personen im Freien bzw. 100 Personen in geschlossenen Räumen (Stufe 2) sowie 500 Personen im Freien bzw. 250 Personen in geschlossenen Räumen (Stufe 3) vorgesehen. Der organisierte Vereinssport ist kontaktarm ab der Öffnungsstufe 2 auch außerhalb von Sportanlagen allgemein gestattet; für die Öffnungsstufe 1 besteht hingegen für diesen Fall noch eine Begrenzung auf 20 Personen. Neben den Wettkampfveranstaltungen des Profi- und Spitzensports sind nun auch solche im Bereich des kontaktarmen Amateursports gestattet. Auch der Betrieb von Vergnügungsstätten, Spielhallen, Spielbanken und Wettvermittlungsstellen wird in den Öffnungsstufen 2 und 3 unter den dort geltenden Einschränkungen gestattet, dies gilt ab sofort. Eine wesentliche Änderung ist für den Fall vorgesehen, dass an fünf aufeinander folgenden Tagen die 7-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 50 unterschreitet: In diesem Fall treten am Tag nach der Bekanntmachung durch das Gesundheitsamt bereits die Regelungen der Öffnungsstufe 3 der Corona-Verordnung in Kraft, ohne dass die zuvor erforderliche Zeitspanne von 14 Tagen für jede weitere Öffnungsstufe durchlaufen werden muss. Der Betrieb des Gastgewerbes, besondere von Schank- und Speisewirtschaften, ist dann bis 1 Uhr gestattet. Seit Freitag liegt im Kreis die Inzidenz den ersten Tag wieder unter 50. Bleibt der Wert bis Dienstag stabil unter 50, kann ab Mittwoch, 9. Juni, nach entsprechender vorheriger Bekanntmachung durch das Gesundheitsamt direkt in die Öffnungsstufe 3 gewechselt werden. {element} Maximal zehn Personen Im Rahmen der Inzidenzstufe von unter 50 gilt für Ansammlungen, private Zusammenkünfte und private Veranstaltungen eine Begrenzung auf maximal zehn Personen aus drei Haushalten. Kinder der jeweiligen Haushalte bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres zählen dabei nicht mit, zusätzlich dürfen bis zu fünf weitere Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres aus beliebig vielen Haushalten hinzukommen. Negativen Test vorlegen Für Schüler ist die Vorlage eines von der Schule bescheinigten negativen Tests, der maximal 60 Stunden zurückliegt, künftig für den Zutritt zu allen zulässigen Angeboten ausreichend. Der Betrieb der Schulen wird künftig umfassend in einer eigenen Ressort-Verordnung Schule geregelt; daher wird die bisherige Schulregelung der Corona-Verordnung weitgehend aufgehoben. Am kommenden Montag befindet sich der gesamten Main-Tauber-Kreis noch in der Öffnungsstufe 1. Für diese Öffnungsstufe gelten laut Landratsamt folgende neue Regelungen: Auch nicht notwendige Gremiensitzungen von juristischen Personen des privaten und öffentlichen Rechts, wie etwa GmbHs oder KGs, rechtsfähigen und teilrechtsfähigen Gesellschaften und Gemeinschaften wie Vereine, Betriebsversammlungen und Veranstaltungen der Tarifpartner sind mit bis zu 100 Teilnehmern im Freien und mit bis zu zehn Teilnehmern in geschlossenen Räumen möglich. Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung des Arbeits-, Dienst- oder Geschäftsbetriebs oder der sozialen Fürsorge dienen, sind mit bis zu 100 Teilnehmern im Freien und mit bis zu zehn Teilnehmern in geschlossenen Räumen möglich, auch wenn sie nicht zwingend notwendig sind. Vortrags- und Informationsveranstaltungen können im Freien mit bis zu 100 Teilnehmern stattfinden. Touristische Veranstaltungen im Freien wie Natur- oder Stadtführungen können wieder mit bis zu 20 Teilnehmern stattfinden. Nur im Freien zulässig Gesangs- und Blasinstrumentenunterricht ist mit bis zu fünf Schülern möglich. Tanz- und Ballettunterricht ist in Gruppen von bis zu zehn Schülern nur im Freien zulässig. Organisierter Vereinssport sowie der allgemeine Hochschulsport dürfen auch außerhalb von Sportanlagen und Sportstätten im Freien mit Gruppen von bis zu 20 Personen stattfinden. So dürfen etwa Vereinsmannschaften beispielsweise im Wald joggen. Dies gilt jedoch nicht für etwa nicht im Verein organisierte Wandergruppen – hier gelten weiter die allgemeinen Kontaktbeschränkungen. Auf weitläufigen Außenanlagen, wie Golf-, Reit-, Tennisplätzen oder Leichtathletikanlagen, können auch mehrere solcher Gruppen getrennt voneinander Sport treiben. Sport-Wettkampfveranstaltungen im Freien sind mit bis zu 100 Zuschauern erlaubt. Im Spitzen- und Profisport ohne Begrenzung der Anzahl an Sportler, beim kontaktarmen Amateursport mit bis zu 20 Sportler. Auf weitläufigen Freizeitanlagen im Freien, wie beispielsweise Minigolfplätzen, Bootsverleihen oder Hochseilgärten, dürfen auch mehrere Gruppen von bis zu 20 Personen getrennt voneinander aktiv sein. Voraussetzung ist, dass sich die Gruppen untereinander nicht begegnen und nicht durchmischen. Shisha- und Raucherbars dürfen ebenfalls analog zu den Gaststätten von 6 bis 21 Uhr öffnen. Rauchen in Gaststätten, Shisha- und Raucherbars – auch von Shishas – ist jedoch nur im Freien gestattet. Abstand ist einzuhalten Klarstellung der Abstandsregelungen in Gaststätten, Shisha- und Raucherbars: Plätze sind so anzuordnen, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den an unterschiedlichen Tischen sitzenden Personen gewährleistet ist. Die aktuellen Regelungen finden sich auf der Homepage des Kreises unter https://www.main-tauber-kreis.de/coronavirus

