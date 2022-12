Rund 200 Konzertbesucher waren gekommen

Distelhausen. Traditionell findet das Adventskonzert der Musikkapelle Distelhausen unter dem Weihnachtsbaum am vierten Advent statt. Rund 200 Konzertbesucher lauschten den weihnachtlichen Klängen in der Kulisse der St. Markus- Kirche und des Weihnachtsbaumes.

Mit dem traditionellen Lied „Alle Jahre wieder“ begann das schöne Konzert in Distelhausen. Nach dem ersten Lied begrüßte Dirigent Stephan Schmidt die zahlreichen Besucher und Besucherinnen des Adventskonzertes und sagte, dass es schön sei, nach der langen Pause endlich wieder ein Konzert in Distelhausen spielen zu können. Dem Publikum wünschte er gute Unterhaltung. Die Musikkapelle Distelhausen spielte traditionelle und moderne Stücke wie „Ihr Kinderlein kommet“, „Winter Wonderland“, „Rudi the red nosed Reindeer“ und den Klassiker „White Christmas“, um nur einige Lieder zu nennen.

Die Stücke kamen sehr gut beim Publikum an und bei Glühwein und Bratwurst gab es zahlreiche gemütliche Runden am 4.Advent, kurz vor Weihnachten. Nach dem Konzert blieben die Konzertbesucher noch eine Weile vor Ort und genossen die festliche Atmosphäre.

Das nächste Konzert der Musikkapelle Distelhausen, das traditionelle Dreikönigskonzert, findet am Freitag, 6. Januar, um 19.30 Uhr in der Turnhalle der Erich Kästner Grundschule in Distelhausen statt. ubü